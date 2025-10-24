Ценовой шторм: что будет с ценами на мясо и яйца до конца года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Экономика

К концу минувшего сентября оптовые цены на мясо бройлеров достигли отметки в 190 рублей за килограмм.

Шашлык из куриной грудки
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шашлык из куриной грудки

Цены на мясо

Согласно данным Национального союза птицеводов, это на 30 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Помимо этого, летом наблюдался значительный скачок цен на свинину, в то время как говядина демонстрировала стабильный рост в течение всего года.

Несмотря на наращивание объемов производства мяса птицы, повышенный спрос как со стороны конечных потребителей, так и со стороны предприятий мясопереработки (обусловленный подорожанием других видов мяса), стимулировал дальнейший рост цен на курятину. Птицеводы пытаются компенсировать убытки, понесённые весной, однако прохладная погода летом не позволила им реализовать планы по повышению цен в период шашлычного сезона.

Стабилизация цен на яйца

В то же время, ситуация на рынке куриных яиц стабилизировалась. В августе оптовые цены составили 53,4 рубля за десяток, что на 27,1 процента меньше, чем годом ранее. Данная динамика объясняется превышением предложения над спросом, что ведёт к убыткам для производителей.

Прогнозы на будущее

По мнению экспертов, существенных изменений на рынке мяса птицы до конца текущего года не предвидится.

Цены на говядину продолжают расти: с начала года они увеличились на 8,5 процента, а за последние 12 месяцев — на 13,3 процента.

Прогнозируется, что во втором полугодии рост цен может составить 12-15 процентов. Ключевыми факторами, влияющими на ценообразование, остаются дефицит поголовья скота и дисбаланс между мясным и молочным направлениями животноводства, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
