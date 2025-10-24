Роснефть и Лукойл на тонкой нити: смогут ли компании выстоять под давлением

Новые ограничительные меры, введённые США против российских нефтяных гигантов, как "Роснефть" и "Лукойл", не окажут негативного воздействия на цены и доступность топлива внутри страны.

Добыча нефти

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Более того, по его мнению, данные санкции могут даже оказаться выгодными для российской экономики, пишет Газета.Ru.

Внутреннему рынку ничего не грозит

По словам депутата, санкции ориентированы исключительно на внешний рынок. Внутри России компании "Роснефть" и "Лукойл" самостоятельно обеспечивают полный цикл производства: от добычи и транспортировки до переработки нефти. Таким образом, ограничения не повлияют на внутренний рынок, а коснутся только экспортных операций.

Игорь Ананских уверен, что российские компании смогут адаптироваться к новым условиям и найти альтернативные пути для продолжения работы. Рост цен на нефть на 5% также играет на руку России, позволяя получать большую прибыль от меньших объёмов продаж.

Сомнения в достоверности информации о прекращении закупок российской нефти Китаем

Игорь Ананских также выразил скептическое отношение к информации, опубликованной агентством Reuters, о том, что китайские государственные корпорации приостановили закупки топлива у российских компаний из-за американских санкций. Депутат отметил, что в последнее время появляется много недостоверных новостей о якобы отказе различных стран от сотрудничества с Россией. Он призвал не спешить с выводами, основываясь на информации Reuters, и подчеркнул, что необходимо доверять официальным источникам, таким как китайское информационное агентство "Синьхуа".

Напомним, что 22 октября министерство финансов США объявило о введении санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", предоставив месяц на завершение операций с ними. Президент России Владимир Путин, комментируя эти ограничения, признал возможность "определённых потерь" для российской энергетической отрасли.