Важные перемены: как пенсионерам гарантированно получить положенные выплаты

Для того чтобы воспользоваться различными мерами поддержки, предоставляемыми как на федеральном, так и на региональном уровнях, пенсионерам необходимо своевременно оформлять соответствующие заявления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Об этом сообщает Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Монетизация социальных услуг

Федеральные льготники имеют возможность получать положенные им по закону социальные услуги в виде денежной компенсации, а не в натуральной форме. Данный набор услуг включает в себя обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей, оплату проезда к месту прохождения лечения, а также оплату путевок на санаторно-курортное лечение. Для получения денежного эквивалента (в 2025 году — 1728 рублей в месяц) требуется подать заявление.

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости. Для получения данной льготы необходимо обратиться в налоговую службу (ФНС) до 1 ноября текущего года с заявлением, указав объект, на который распространяется льгота.

Компенсация взносов на капремонт и региональная поддержка

Люди старше 70 лет имеют право на получение субсидии, компенсирующей расходы на уплату взносов на капитальный ремонт. Для получения компенсации необходимо сначала уплатить взнос, а затем предоставить документы, подтверждающие оплату.

Помимо этого, на региональном уровне существуют и другие формы поддержки, такие как адресная социальная помощь, которая также предоставляется на основании заявления. Эксперт рекомендует подать заявление как можно скорее, чтобы в следующем году получать все положенные выплаты и льготы, пишет "Прайм".