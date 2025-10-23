Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За один вечер — как за квартиру в Москве: почему Лепс и Шаман ценят себя так дорого
Бир-Биллинг: как азиатская мекка парапланеризма превратилась в смертельную ловушку
Удивительное дерево в Бразилии: как один кешью захватил почти футбольное поле
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться
Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой
Сливочная легенда Нью-Йорка: простой способ сотворить десерт, который любят миллионы
Пока другие полют, ваша морковь сама растёт: секрет грядки без лишней возни
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы

Кошелёк плачет: аренда квартир в Москве и Питере дорожает с космической скоростью

1:45
Экономика

По результатам третьего квартала 2025 года, стоимость аренды квартир в Москве и Санкт-Петербурге достигла пиковых значений.

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

Согласно исследованию аналитического центра "Дом.РФ", в столице средняя цена аренды увеличилась на 23% за квартал, достигнув 115 тысяч рублей в месяц. В Северной столице рост был более умеренным — 3%, что соответствует средней арендной плате в 57 тысяч рублей ежемесячно.

Динамика в регионах

Анализ "Дом.РФ" также показал, что в городах, не относящихся к столичным, средняя стоимость аренды также увеличилась в третьем квартале, но в меньшей степени — на 7%, достигнув 40 тысяч рублей. Однако, как отметили аналитики, эти цены не стали рекордными.

Методология оценки

Средняя ежемесячная стоимость аренды квартиры рассчитывалась на основе актуальных объявлений, размещенных на платформе "Циан". Из анализа по Москве и Санкт-Петербургу были исключены квартиры площадью более 100 квадратных метров, пишет РБК.

Факторы, влияющие на ценообразование

Эксперты связывают увеличение стоимости аренды жилья с сезонным ростом спроса, характерным для конца летнего — начала осеннего периода. Среди ключевых факторов также выделяют уменьшение объема нового предложения на рынке арендного жилья. Согласно исследованию, количество доступных для аренды квартир сокращается уже второй квартал подряд, и по итогам третьего квартала уменьшилось на 6%, составив 88 тысяч объектов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Последние материалы
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться
Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой
Сливочная легенда Нью-Йорка: простой способ сотворить десерт, который любят миллионы
Пока другие полют, ваша морковь сама растёт: секрет грядки без лишней возни
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Прощай, дешевая недвижимость: услуги риелторов подорожают до 5% — успейте купить до 2026 года
Пляжный сезон круглый год? Узнайте, как Новороссийск удивляет туристов
След очень древней Земли находится под ногами: что произошло после столкновения с астероидом Тейей
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.