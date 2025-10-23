Кошелёк плачет: аренда квартир в Москве и Питере дорожает с космической скоростью

По результатам третьего квартала 2025 года, стоимость аренды квартир в Москве и Санкт-Петербурге достигла пиковых значений.

Согласно исследованию аналитического центра "Дом.РФ", в столице средняя цена аренды увеличилась на 23% за квартал, достигнув 115 тысяч рублей в месяц. В Северной столице рост был более умеренным — 3%, что соответствует средней арендной плате в 57 тысяч рублей ежемесячно.

Динамика в регионах

Анализ "Дом.РФ" также показал, что в городах, не относящихся к столичным, средняя стоимость аренды также увеличилась в третьем квартале, но в меньшей степени — на 7%, достигнув 40 тысяч рублей. Однако, как отметили аналитики, эти цены не стали рекордными.

Методология оценки

Средняя ежемесячная стоимость аренды квартиры рассчитывалась на основе актуальных объявлений, размещенных на платформе "Циан". Из анализа по Москве и Санкт-Петербургу были исключены квартиры площадью более 100 квадратных метров, пишет РБК.

Факторы, влияющие на ценообразование

Эксперты связывают увеличение стоимости аренды жилья с сезонным ростом спроса, характерным для конца летнего — начала осеннего периода. Среди ключевых факторов также выделяют уменьшение объема нового предложения на рынке арендного жилья. Согласно исследованию, количество доступных для аренды квартир сокращается уже второй квартал подряд, и по итогам третьего квартала уменьшилось на 6%, составив 88 тысяч объектов.