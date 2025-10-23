Китай выступил с решительным осуждением новых американских санкций против российского нефтяного сектора. Рассказывается нам и в EADaily. Представитель МИД КНР Го Цзякун заявил, что Пекин последовательно противится односторонним ограничениям, не основанным на нормах международного права и не утверждённым Советом Безопасности ООН.
"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным способом решения украинского "кризиса", принуждение и давление не решат ни одной проблемы", — заявил представитель МИД КНР.
Эта позиция прозвучала на фоне сообщений агентства Reuters о том, что некоторые китайские госкомпании якобы сворачивают закупки российских углеводородов. Однако в Пекине подобные утверждения назвали спекуляциями, подчеркивая, что энергетическое сотрудничество с Россией строится на взаимной выгоде и долгосрочных интересах.
Давление со стороны США
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли нефтью и пути урегулирования украинского конфликта во время визита в Южную Корею. При этом американский лидер уже объявил о намерении ввести новые санкции против Москвы, отказавшись от встречи с Владимиром Путиным.
А что если
Что произойдет, если давление на Россию и Китай усилится? Вероятнее всего, эти страны ускорят интеграционные процессы в рамках БРИКС и ШОС, активнее переходя на расчеты в национальных валютах. Это может изменить финансовый баланс мира, ослабив доминирование доллара.
Плюсы и минусы санкционной политики
|Плюсы
|Минусы
|Возможность давления без военных действий
|Подрыв мировой торговли
|Демонстрация политической силы
|Энергетическая нестабильность
|Временный рост внутренней поддержки
|Эрозия международного права
Китай подчеркивает, что такая политика — тупиковая: она не решает ни одной политической задачи, а только усиливает глобальные противоречия.
FAQ
Как Китай реагирует на угрозы США?
Пекин сохраняет сдержанность, но предупреждает, что не примет давление, нарушающее международное право.
Откажется ли Китай от российской нефти?
Нет, страна продолжает диверсифицировать закупки, а Россия остаётся одним из ключевых партнёров.
Почему Китай против односторонних санкций?
Потому что они нарушают принципы Устава ООН и угрожают глобальной экономической стабильности.
Исторический контекст
Китай неоднократно сталкивался с внешним давлением — от торговых войн до технологических ограничений. Каждый раз страна искала решения, укрепляющие её независимость. Совместные энергетические проекты с Россией, включая газопровод "Сила Сибири" и контракты по поставкам нефти, стали символами нового этапа взаимного доверия.
Интересные факты
-
Россия и Китай — крупнейшие торговые партнёры: оборот в 2025 году превысил 240 млрд долларов.
-
Китай уже третий год подряд занимает первое место среди покупателей российской нефти.
В условиях мировой турбулентности обе страны укрепляют экономическое партнёрство, полагаясь не на политические лозунги, а на прагматизм и взаимную выгоду.