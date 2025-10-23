Китай выступил с решительным осуждением новых американских санкций против российского нефтяного сектора. Рассказывается нам и в EADaily. Представитель МИД КНР Го Цзякун заявил, что Пекин последовательно противится односторонним ограничениям, не основанным на нормах международного права и не утверждённым Советом Безопасности ООН.

"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным способом решения украинского "кризиса", принуждение и давление не решат ни одной проблемы", — заявил представитель МИД КНР.

Эта позиция прозвучала на фоне сообщений агентства Reuters о том, что некоторые китайские госкомпании якобы сворачивают закупки российских углеводородов. Однако в Пекине подобные утверждения назвали спекуляциями, подчеркивая, что энергетическое сотрудничество с Россией строится на взаимной выгоде и долгосрочных интересах.

Давление со стороны США

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли нефтью и пути урегулирования украинского конфликта во время визита в Южную Корею. При этом американский лидер уже объявил о намерении ввести новые санкции против Москвы, отказавшись от встречи с Владимиром Путиным.

А что если

Что произойдет, если давление на Россию и Китай усилится? Вероятнее всего, эти страны ускорят интеграционные процессы в рамках БРИКС и ШОС, активнее переходя на расчеты в национальных валютах. Это может изменить финансовый баланс мира, ослабив доминирование доллара.

Плюсы и минусы санкционной политики