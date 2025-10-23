Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкая грань между бодростью и болью: как чай натощак разрушает слизистую желудка
Шоколадный взрыв в яблочном пироге: попробуйте этот рецепт, и вы забудете о классике
Кошелёк плачет: аренда квартир в Москве и Питере дорожает с космической скоростью
За один вечер — как за квартиру в Москве: почему Лепс и Шаман ценят себя так дорого
Бир-Биллинг: как азиатская мекка парапланеризма превратилась в смертельную ловушку
Удивительное дерево в Бразилии: как один кешью захватил почти футбольное поле
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться
Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой

Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля

3:31
Экономика

Китай выступил с решительным осуждением новых американских санкций против российского нефтяного сектора. Рассказывается нам и в EADaily. Представитель МИД КНР Го Цзякун заявил, что Пекин последовательно противится односторонним ограничениям, не основанным на нормах международного права и не утверждённым Советом Безопасности ООН.

Добыча нефти Китай США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Добыча нефти Китай США

"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным способом решения украинского "кризиса", принуждение и давление не решат ни одной проблемы", — заявил представитель МИД КНР.

Эта позиция прозвучала на фоне сообщений агентства Reuters о том, что некоторые китайские госкомпании якобы сворачивают закупки российских углеводородов. Однако в Пекине подобные утверждения назвали спекуляциями, подчеркивая, что энергетическое сотрудничество с Россией строится на взаимной выгоде и долгосрочных интересах.

Давление со стороны США

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли нефтью и пути урегулирования украинского конфликта во время визита в Южную Корею. При этом американский лидер уже объявил о намерении ввести новые санкции против Москвы, отказавшись от встречи с Владимиром Путиным.

А что если

Что произойдет, если давление на Россию и Китай усилится? Вероятнее всего, эти страны ускорят интеграционные процессы в рамках БРИКС и ШОС, активнее переходя на расчеты в национальных валютах. Это может изменить финансовый баланс мира, ослабив доминирование доллара.

Плюсы и минусы санкционной политики

Плюсы Минусы
Возможность давления без военных действий Подрыв мировой торговли
Демонстрация политической силы Энергетическая нестабильность
Временный рост внутренней поддержки Эрозия международного права

Китай подчеркивает, что такая политика — тупиковая: она не решает ни одной политической задачи, а только усиливает глобальные противоречия.

FAQ

Как Китай реагирует на угрозы США?
Пекин сохраняет сдержанность, но предупреждает, что не примет давление, нарушающее международное право.

Откажется ли Китай от российской нефти?
Нет, страна продолжает диверсифицировать закупки, а Россия остаётся одним из ключевых партнёров.

Почему Китай против односторонних санкций?
Потому что они нарушают принципы Устава ООН и угрожают глобальной экономической стабильности.

Исторический контекст

Китай неоднократно сталкивался с внешним давлением — от торговых войн до технологических ограничений. Каждый раз страна искала решения, укрепляющие её независимость. Совместные энергетические проекты с Россией, включая газопровод "Сила Сибири" и контракты по поставкам нефти, стали символами нового этапа взаимного доверия.

Интересные факты

  1. Россия и Китай — крупнейшие торговые партнёры: оборот в 2025 году превысил 240 млрд долларов.

  2. Китай уже третий год подряд занимает первое место среди покупателей российской нефти.

В условиях мировой турбулентности обе страны укрепляют экономическое партнёрство, полагаясь не на политические лозунги, а на прагматизм и взаимную выгоду.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Последние материалы
Новая формула цены на авто: быстрые машины станут роскошью, а экономичные — выгодой
Осенняя хандра не миф: почему грусть возвращается с дождём и как с ней подружиться
Тарасова о Гран-при России: это шанс для фигуристов доказать свою силу перед Олимпиадой
Сливочная легенда Нью-Йорка: простой способ сотворить десерт, который любят миллионы
Пока другие полют, ваша морковь сама растёт: секрет грядки без лишней возни
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Прощай, дешевая недвижимость: услуги риелторов подорожают до 5% — успейте купить до 2026 года
Пляжный сезон круглый год? Узнайте, как Новороссийск удивляет туристов
След очень древней Земли находится под ногами: что произошло после столкновения с астероидом Тейей
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.