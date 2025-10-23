Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Позиция Бельгии на саммите ЕС по вопросу российских активов вызвала оживлённое обсуждение. Страна не поддержала идею экспроприации замороженных активов России, находящихся в её юрисдикции. Об этом свидетельствуют выдержки из итогового документа саммита, опубликованные агентством Reuters.

Российские евро в заморозке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Российские евро в заморозке

Бельгия согласилась лишь с общей позицией Евросоюза о необходимости сохранить эти активы в замороженном состоянии до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине. Таким образом, страна оставила пространство для манёвра: её поддержка не означает автоматического согласия на будущие шаги по изъятию российских средств.

В документе также подчёркивается, что Брюссель одобрил обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах. Европейская комиссия получила поручение подготовить план, который определит источники и объёмы этого финансирования.

Решение Бельгии стало важным сигналом для других стран ЕС, где также идут дискуссии о правомерности и целесообразности экспроприации. Брюссель, на территории которого расположены многие международные финансовые структуры, в том числе Euroclear — один из крупнейших расчётных центров, традиционно занимает осторожную позицию в вопросах собственности и юридической ответственности.

Многие эксперты считают, что отказ Бельгии поддержать экспроприацию может замедлить принятие единого решения в рамках Евросоюза. Пока обсуждение продолжается, Еврокомиссия намерена работать над механизмами, которые позволят использовать доходы от замороженных активов в пользу Украины, не нарушая международного права и интересов инвесторов.

Исторический контекст

С начала конфликта ЕС заморозил около 200 миллиардов евро российских активов. Часть из них находится именно в Бельгии, где Euroclear аккумулирует значительную долю этих средств. С самого начала вопрос их дальнейшего использования вызывал острые юридические и политические споры.

В некоторых странах, например в Польше и странах Балтии, звучат призывы перейти от заморозки к прямой экспроприации. Однако более осторожные участники, включая Германию, Францию и Бельгию, указывают на риски: подобный шаг может создать прецедент, подрывающий доверие к европейской финансовой системе и повлечь судебные иски от частных инвесторов.

А что если

Если Евросоюз всё же решится на экспроприацию, последствия могут быть масштабными. Возможны ответные меры со стороны России, включая судебные иски, конфискацию западных активов на своей территории и дальнейшее охлаждение отношений с ЕС. Кроме того, некоторые эксперты предупреждают, что такие шаги могут вызвать волну беспокойства среди международных инвесторов, привыкших считать Европу "тихой гаванью" для капитала.

Мифы и правда

Миф: Евросоюз уже решил отобрать российские активы.
Правда: Решения о прямой экспроприации пока нет. Есть только обсуждения и поручение Еврокомиссии проработать возможные механизмы.

Миф: Бельгия блокирует помощь Украине.
Правда: Страна поддерживает финансирование, но требует юридически корректных механизмов обращения с замороженными средствами.

Миф: Россия не сможет вернуть эти активы никогда.
Правда: При завершении конфликта и выплате компенсаций возможен пересмотр мер заморозки.

Интересный факт

Бельгийское законодательство предусматривает строгую защиту частной собственности, что ограничивает возможности государства по экспроприации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
