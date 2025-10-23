Брюссель притворился решительным, но Бельгия показала — удар по России откладывается

Позиция Бельгии на саммите ЕС по вопросу российских активов вызвала оживлённое обсуждение. Страна не поддержала идею экспроприации замороженных активов России, находящихся в её юрисдикции. Об этом свидетельствуют выдержки из итогового документа саммита, опубликованные агентством Reuters.
Бельгия согласилась лишь с общей позицией Евросоюза о необходимости сохранить эти активы в замороженном состоянии до завершения конфликта и выплаты компенсаций Украине. Таким образом, страна оставила пространство для манёвра: её поддержка не означает автоматического согласия на будущие шаги по изъятию российских средств.
В документе также подчёркивается, что Брюссель одобрил обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах. Европейская комиссия получила поручение подготовить план, который определит источники и объёмы этого финансирования.
Решение Бельгии стало важным сигналом для других стран ЕС, где также идут дискуссии о правомерности и целесообразности экспроприации. Брюссель, на территории которого расположены многие международные финансовые структуры, в том числе Euroclear — один из крупнейших расчётных центров, традиционно занимает осторожную позицию в вопросах собственности и юридической ответственности.
Многие эксперты считают, что отказ Бельгии поддержать экспроприацию может замедлить принятие единого решения в рамках Евросоюза. Пока обсуждение продолжается, Еврокомиссия намерена работать над механизмами, которые позволят использовать доходы от замороженных активов в пользу Украины, не нарушая международного права и интересов инвесторов.
С начала конфликта ЕС заморозил около 200 миллиардов евро российских активов. Часть из них находится именно в Бельгии, где Euroclear аккумулирует значительную долю этих средств. С самого начала вопрос их дальнейшего использования вызывал острые юридические и политические споры.
В некоторых странах, например в Польше и странах Балтии, звучат призывы перейти от заморозки к прямой экспроприации. Однако более осторожные участники, включая Германию, Францию и Бельгию, указывают на риски: подобный шаг может создать прецедент, подрывающий доверие к европейской финансовой системе и повлечь судебные иски от частных инвесторов.
Если Евросоюз всё же решится на экспроприацию, последствия могут быть масштабными. Возможны ответные меры со стороны России, включая судебные иски, конфискацию западных активов на своей территории и дальнейшее охлаждение отношений с ЕС. Кроме того, некоторые эксперты предупреждают, что такие шаги могут вызвать волну беспокойства среди международных инвесторов, привыкших считать Европу "тихой гаванью" для капитала.
Миф: Евросоюз уже решил отобрать российские активы.
Правда: Решения о прямой экспроприации пока нет. Есть только обсуждения и поручение Еврокомиссии проработать возможные механизмы.
Миф: Бельгия блокирует помощь Украине.
Правда: Страна поддерживает финансирование, но требует юридически корректных механизмов обращения с замороженными средствами.
Миф: Россия не сможет вернуть эти активы никогда.
Правда: При завершении конфликта и выплате компенсаций возможен пересмотр мер заморозки.
Бельгийское законодательство предусматривает строгую защиту частной собственности, что ограничивает возможности государства по экспроприации.
