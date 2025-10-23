Вино без лицензий? Россия может перенять опыт продаж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По мнению Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и отельеров России, существующие меры государственной поддержки спроса на российское вино можно дополнить.

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

В частности, следует вновь проанализировать целесообразность отмены лицензирования продажи алкоголя для заведений общественного питания, если речь идёт исключительно о продукции отечественных виноделов.

В настоящее время рестораны и кафе могут реализовывать без лицензии пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки. Игорь Бухаров предлагает расширить этот список, включив в него российское вино, произведённое полностью из отечественного сырья, пишет "Агроэксперт".

Проблемы лицензирования и международный опыт

Получение лицензии на торговлю алкоголем — процесс сложный и затратный. Помимо госпошлины в 65 тысяч рублей в год (срок действия лицензии — 5 лет), предприятия сталкиваются с множеством требований и риском ее лишения, без возврата уплаченных средств. Это отталкивает многих предпринимателей, отметил Игорь Бухаров.

Он подчеркнул, что в большинстве винодельческих стран Европы рестораны продают вино без лицензии. По его мнению, Россия, имея собственные виноградники, должна перенимать этот опыт для стимулирования потребления отечественной продукции.

Предложение на стадии обсуждения

Игорь Бухаров отметил, что данное предложение озвучивалось уже неоднократно, однако пока остаётся на стадии обсуждения с регулирующими органами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
