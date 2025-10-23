Жёсткий контроль: как закручивание гаек с валютой может ударить по карманам россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Экономика

В 2025 году в РФ отсутствует лимитирование на приобретение валюты как в наличной, так и в безналичной форме. Установлены лишь требования к необходимой документации.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

Общественная Служба Новостей взяла интервью у Юрия Лылова, аналитика проекта BitKogan, для выяснения причин снижения уровня долларизации российской экономики.

По словам эксперта, чрезмерное регулирование экономической сферы может принести больше вреда, чем пользы. Жёсткие ограничения в экономике редко приводят к желаемым результатам, поскольку люди изобретают способы их обхода, провоцируя возникновение теневого рынка. Дальнейшее ограничение валютных операций, даже с учетом существующих (запрет на вывоз за границу свыше 1 миллиона долларов в месяц), может негативно сказаться на процессе дедолларизации страны.

Лылов акцентировал внимание на том, что усиление валютного контроля в текущей экономической ситуации может представлять серьёзную угрозу для стабильности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
