В 2025 году в РФ отсутствует лимитирование на приобретение валюты как в наличной, так и в безналичной форме. Установлены лишь требования к необходимой документации.
Общественная Служба Новостей взяла интервью у Юрия Лылова, аналитика проекта BitKogan, для выяснения причин снижения уровня долларизации российской экономики.
По словам эксперта, чрезмерное регулирование экономической сферы может принести больше вреда, чем пользы. Жёсткие ограничения в экономике редко приводят к желаемым результатам, поскольку люди изобретают способы их обхода, провоцируя возникновение теневого рынка. Дальнейшее ограничение валютных операций, даже с учетом существующих (запрет на вывоз за границу свыше 1 миллиона долларов в месяц), может негативно сказаться на процессе дедолларизации страны.
Лылов акцентировал внимание на том, что усиление валютного контроля в текущей экономической ситуации может представлять серьёзную угрозу для стабильности.
