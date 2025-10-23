Больше не поймать: в Новосибирской области запретили добычу раков

В Новосибирской области введён запрет на коммерческий отлов речных раков в озёрных водоёмах.
Данное решение обусловлено достижением установленных лимитов добычи. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.
Как передаёт Fishnews, Министерство сельского хозяйства выпустило официальное распоряжение о приостановке промышленного рыболовства раков в озёрах региона (за исключением Чанов и Сартлана). Указанные меры вводятся в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.
До введения запрета Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства проинформировало организации и индивидуальных предпринимателей о полном освоении выделенной квоты на вылов раков в озёрах Новосибирской области.
Общий объём добычи в текущем году составил около 11 тонн.
