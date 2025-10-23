Больше не поймать: в Новосибирской области запретили добычу раков

Экономика

В Новосибирской области введён запрет на коммерческий отлов речных раков в озёрных водоёмах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain раки

Лимит исчерпан

Данное решение обусловлено достижением установленных лимитов добычи. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.

Как передаёт Fishnews, Министерство сельского хозяйства выпустило официальное распоряжение о приостановке промышленного рыболовства раков в озёрах региона (за исключением Чанов и Сартлана). Указанные меры вводятся в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

Общий объём добычи

До введения запрета Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства проинформировало организации и индивидуальных предпринимателей о полном освоении выделенной квоты на вылов раков в озёрах Новосибирской области.

Общий объём добычи в текущем году составил около 11 тонн.