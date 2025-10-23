Пенсии и МРОТ в России: на сколько повысят уже в январе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Социальный фонд сообщил о запланированном повышении пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году благодаря индексации. 

Индексация: что ждать

Индексация составит 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 6,8%. Ожидается, что рост страховых пенсий коснется 38 миллионов россиян, и в среднем они повысятся на 1,9 тысячи рублей, превысив 27 тысяч рублей. На эту индексацию в следующем году из бюджета будет выделено 11,9 трлн рублей, а повышение выплат вступит в силу уже с января, пишет novostivolgograda.ru.

 Социальные гарантии и льготы 

Что касается социальных гарантий, то с 1 февраля более 40% мер социальной поддержки увеличатся на 6,8%. С 1 апреля пенсионеры, получающие социальные пенсии, также смогут рассчитывать на повышение.

 МРОТ на горизонте 

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей с 2026 года. На данный момент этот показатель составляет 22,4 тысяч рублей, т.е. произойдет увеличение на 20,7%. По прогнозам аналитиков, это коснется примерно 4,6 миллионов россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал о намерении повысить МРОТ, ссылаясь на поручение президента. Он заявил, что этот показатель должен вырасти на 16,5%. Также Владимир Путин ранее отмечал, что к 2030 году МРОТ должен достичь 35 тысяч рублей.

 Проблемы финансирования пенсий 

Тем не менее, Пенсионный фонд России столкнулся с возможной нехваткой средств для выплаты пенсий. По данным Министерства финансов, в текущем году дефицит бюджета ПФР может составить около 780 миллиардов рублей. Аналитики считают, что имеющиеся финансовые резервы фонда позволят обеспечить только 70% необходимых выплат. Для восполнения недостающей суммы планировалось использовать федеральный бюджет, однако он также работает в условиях дефицита.

Проблемы прогнозируются и для фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), где вновь может возникнуть дефицит. В связи с этим чиновники обсуждают отмену льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса и возможный сбор на ОМС с безработных.

