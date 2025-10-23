Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность

3:33 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Под давлением Вашингтона Нидерланды экспроприировали китайскую компанию Nexperia. Европой правят американские вассалы, другие полагают, что идиоты.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Производство микрочипов

Нидерланды экспроприировали китайское предприятие под давлением США

Голландское правительство взяло под свой контроль предприятие компании Nexperia China по производству полупроводников с 12 тысячами работников. Предприятие было приобретено в 2018 году за 3,6 млрд долларов китайской компанией Wingtech Technology, которая находится под санкциями США с декабря 2024 года. Американцы предупредили Гаагу, что Nexperia тоже окажется под санкциями, а единственный способ их избежать — избавиться от китайцев.

В результате, согласно закону от 1952 года, который представляет собой чрезвычайные меры военного времени для изъятия хлеба или топлива, китайский генеральный директор был отстранён от должности, акции были переданы назначенному государством управляющему, а "временному директору" было предоставлено решающее право голоса. Официально этот шаг был основан на расплывчатых обвинениях руководства Nexperia в "неправомерных действиях".

Но голландцы не просчитали даже на шаг вперёд. Они наивно полагали, что, захватив офис и конструкторский отдел, смогут сохранить под контролем основные технологии, производственные процессы и мощности, которые локализованы в их стране, но являются частью китайской производственной цепочки. Это было аналогично воровству в Германии НПЗ "Газпрома", после чего немцы удивились, а куда пропали нефть и газ.

Китай заморозил европейский и американский автопром

Китай в ответ ввёл экспортный контроль, запрещающий Nexperia China и её субподрядчикам экспортировать готовые компоненты, включая микросхемы и подузлы, западным компаниям. Этот шаг нанёс прямой удар по европейской промышленности. Обнаружилось, что запасов важнейших чипов хватит на несколько недель.

Данные венского стартапа Prewave раскрывают реальность: 95% европейских производителей оборудования и 86% европейских производителей медицинских приборов активно используют китайские чипы Nexperia. Напрямую зависят от поставок автопроизводители: компании Mercedes, BMW, Volkswagen, завод которого в Вольфсбурге остановил производство.

Предприятия General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai и BMW, локализованные в США, сообщили Reuters, что американские автозаводы также могут остановить производство уже в ноябре.

Европа вернётся к началу, и всем станет легче

Глобальный эффект будет ещё больше. Невозможно будет убедить незападных инвесторов вкладывать деньги в Европу, так как западные права собственности действуют только тогда, когда это позволяет геополитика.

Через несколько лет Европа как жизнеспособное и дееспособное образование прекратит своё существование и может вернуться к тому, чем она всегда традиционно была — сообществу многоязычных мелких, ссорящихся и сварливых национальных групп. Когда это произойдёт, она больше не сможет навязывать миру свою волю, богатство и власть, и это принесёт остальным пользу.