После слов президента США Дональда Трампа о том, что к концу этого года Индия существенно сократит импорт российской нефти, депутат Шаши Тарур выразил критику по поводу этих заявлений от имени Нью-Дели.
В интервью ANI Тарур призвал президента Трампа не объявлять решения Индии всему миру, подчеркнув, что Нью-Дели ведь никогда не говорит от имени Вашингтона.
"Мы не сообщаем миру, что собирается Трамп сделать, поэтому и он не должен говорить о том, что сделает Индия", — подчеркнул политик.
Ранее Трамп отметил, что Индия значительно сократит импорт российской нефти к концу года, ссылаясь на заверения премьер-министра Нарендры Моди. Он также сказал, что этот процесс будет "постепенным", и к концу года Индия сведёт импорт нефти "практически к нулю".
Трамп подчеркнул, что Индия обещала ему прекратить импорт, и что это будет серьёзным шагом, так как российская нефть составляет почти 40% индийского импорта.
Тем не менее, Индия опровергла наличие какого-либо соглашения, подчёркивая приоритет защиты интересов своих потребителей. Энергетическая политика страны направлена на обеспечение стабильности цен и бесперебойности поставок.
Это происходит на фоне решения Трампа ввести 50% пошлины на индийские товары и призывов к Нью-Дели диверсифицировать источники энергии.
