Не указывайте нам, что делать — как индийский депутат Тарур ответил Трампу на его заявление о нефти

1:37
Экономика

После слов президента США Дональда Трампа о том, что к концу этого года Индия существенно сократит импорт российской нефти, депутат Шаши Тарур выразил критику по поводу этих заявлений от имени Нью-Дели.

Флаг Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Индии

Тарур о заявлениях Трампа

В интервью ANI Тарур призвал президента Трампа не объявлять решения Индии всему миру, подчеркнув, что Нью-Дели ведь никогда не говорит от имени Вашингтона.

"Мы не сообщаем миру, что собирается Трамп сделать, поэтому и он не должен говорить о том, что сделает Индия", — подчеркнул политик.

Заявления Трампа о российской нефти 

Ранее Трамп отметил, что Индия значительно сократит импорт российской нефти к концу года, ссылаясь на заверения премьер-министра Нарендры Моди. Он также сказал, что этот процесс будет "постепенным", и к концу года Индия сведёт импорт нефти "практически к нулю".

Трамп подчеркнул, что Индия обещала ему прекратить импорт, и что это будет серьёзным шагом, так как российская нефть составляет почти 40% индийского импорта.

 Индия защищает свои интересы 

Тем не менее, Индия опровергла наличие какого-либо соглашения, подчёркивая приоритет защиты интересов своих потребителей. Энергетическая политика страны направлена на обеспечение стабильности цен и бесперебойности поставок.

Это происходит на фоне решения Трампа ввести 50% пошлины на индийские товары и призывов к Нью-Дели диверсифицировать источники энергии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
