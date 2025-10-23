Россия рискует утратить важного партнёра по закупкам нефти — как это скажется на экономике страны

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия готова снизить объёмы закупок российской нефти после введения новых санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нефтяные качалки на закате

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Reuters. Вопрос о том, как это повлияет на простых россиян и откажется ли Нью-Дели от закупок нефти, обсудили эксперты.

Верный союзник Индия

Как пишет Reuters, с начала СВО на Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти: импорт достигал 1,7 млн баррелей в день. Политолог Дмитрий Аграновский подчеркивает, что не стоит доверять информации от Reuters, так как это неофициальные заявления индийских властей.

Он уверен, что Индия не откажется от закупок российского сырья и, скорее всего, будет искать способы обойти санкции, так как дружеские и коммерческие отношения с Россией для нее очень важны.

"Потеря выгоды, которая может повлечь отказ от отношений с Россией, Индия ничем не восполнит. Ведь Соединённые Штаты никак им это просто физически не смогут компенсировать", — заключил Аграновский.

Лазейки в санкциях

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко считает, что Индия является ценным партнёром для России и стабильно обеспечивает поступления нефтедолларов.

В условиях нестабильности правительство РФ и компании, такие как "Роснефть", будут искать новых партнёров, однако резкий отказ Индии от российской нефти не угадывается. По мнению Литвиненко, у России и Индии есть шансы найти выход из санкционной ситуации.