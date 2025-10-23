Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал о различных способах передачи денег.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Российские 500 рублей

В интервью MosTimes он отметил, что можно как заключить полноценный договор, так и ограничиться распиской.

Надёжность сделок с наличными

Исмаилов подчеркнул, что безопасные способы передачи денег существуют, но полностью надёжных методов не бывает. Сделки с наличными всегда вызывают повышенное внимание и могут оказаться рискованными.

Рекомендации по безопасной передаче денег

Эксперт выделил несколько важных правил:

1. Использование ячейки: самый надёжный способ — передача денег через ячейку. Стороны могут совместно провести сделку, доставая деньги из ячейки.

2. Рукописная расписка: если ячейка недоступна, то простая рукописная расписка также может защитить сделку.

3. Свидетели: присутствие свидетелей при передаче денег укрепляет правовую защиту сделки и поможет в спорах.

Идентификация купюр

На крайний случай Исмаилов предложил фиксировать номера передаваемых купюр, что может послужить дополнительной защитой, хотя на практике это встречается редко.

Роль нотариуса в обеспечении безопасности

Гарантией безопасной передачи денег может стать нотариус. Услуга депозита нотариуса позволяет разместить деньги на специальном счёте, что делает операцию более защищённой и фактически безналичной.