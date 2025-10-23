Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ
Умные часы делают нас глупее: почему зависимость от трекеров подрывает мотивацию
Победа, достойная фараонов: Египет получил туристический Оскар за путешествия во времени с комфортом

Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных

Экономика

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал о различных способах передачи денег.

Российские 500 рублей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Российские 500 рублей

В интервью MosTimes он отметил, что можно как заключить полноценный договор, так и ограничиться распиской.

Надёжность сделок с наличными

Исмаилов подчеркнул, что безопасные способы передачи денег существуют, но полностью надёжных методов не бывает. Сделки с наличными всегда вызывают повышенное внимание и могут оказаться рискованными.

Рекомендации по безопасной передаче денег

Эксперт выделил несколько важных правил:

1. Использование ячейки: самый надёжный способ — передача денег через ячейку. Стороны могут совместно провести сделку, доставая деньги из ячейки.

2. Рукописная расписка: если ячейка недоступна, то простая рукописная расписка также может защитить сделку.

3. Свидетели: присутствие свидетелей при передаче денег укрепляет правовую защиту сделки и поможет в спорах.

Идентификация купюр

На крайний случай Исмаилов предложил фиксировать номера передаваемых купюр, что может послужить дополнительной защитой, хотя на практике это встречается редко.

Роль нотариуса в обеспечении безопасности

Гарантией безопасной передачи денег может стать нотариус. Услуга депозита нотариуса позволяет разместить деньги на специальном счёте, что делает операцию более защищённой и фактически безналичной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Железнодорожные модели и старинные автомобили: как выставки Ильи Сорокина меняют взгляд на прошлое
Хотели укрепить иммунитет — помогли вирусу: эти привычные продукты только усугубляют воспаление
Запрет на российский СПГ: кто заплатит за санкции — Москва или Брюссель
Кризис звёзд: почему имена Марго Робби и Дуэйна Джонсона больше не спасают кассу голливудских фильмов
Страны Евросоюза столкнулись с жилищным кризисом
Женская боль: певица Алекса рассказала, почему сделала аборт в момент рождения сына жениха
Спина болит не от тренировок, а от этих ошибок: проверьте, не делаете ли вы так же
Без яда и химии: неожиданные средства, которые действительно выгоняют муравьёв
Итальянская мощь против российских дорог: в Москве показали уникальный Ferrari в миллион евро
Предел бодрости: сколько чашек кофе организм может выдержать без последствий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.