Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал о различных способах передачи денег.
В интервью MosTimes он отметил, что можно как заключить полноценный договор, так и ограничиться распиской.
Исмаилов подчеркнул, что безопасные способы передачи денег существуют, но полностью надёжных методов не бывает. Сделки с наличными всегда вызывают повышенное внимание и могут оказаться рискованными.
Эксперт выделил несколько важных правил:
1. Использование ячейки: самый надёжный способ — передача денег через ячейку. Стороны могут совместно провести сделку, доставая деньги из ячейки.
2. Рукописная расписка: если ячейка недоступна, то простая рукописная расписка также может защитить сделку.
3. Свидетели: присутствие свидетелей при передаче денег укрепляет правовую защиту сделки и поможет в спорах.
На крайний случай Исмаилов предложил фиксировать номера передаваемых купюр, что может послужить дополнительной защитой, хотя на практике это встречается редко.
Гарантией безопасной передачи денег может стать нотариус. Услуга депозита нотариуса позволяет разместить деньги на специальном счёте, что делает операцию более защищённой и фактически безналичной.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?