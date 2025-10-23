900 тысяч в месяц: раскрыта схема заработка на бездомных в работных домах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Экономика

По словам управляющего одной из организаций сети приютов "Дом трудолюбия Ной", доходность так называемых "работных домов" для людей, оказавшихся без крова, может достигать 900 тысяч рублей ежемесячно для их владельцев.

Бездомный на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бездомный на улице

Данную информацию получило издание "Постньюс".

Затраты на аренду недвижимости и выплаты постояльцам, работающим в этих учреждениях, относительно невелики, обычно не превышая 300 тысяч рублей.

"Оставшиеся 600-700 тыс. руб. кладут в карман", — подчеркнул Иван.

Как он отметил, в среднем в подобных "работных домах" проживает до двадцати человек, которые трудятся ежедневно, без каких-либо выходных. Их средний заработок составляет около 3 тысяч рублей, однако значительная часть этой суммы удерживается посредством суровой системы штрафов.

Только в Московской области, предположительно, функционирует свыше двух тысяч "работных домов". По словам людей, живущих в этих заведениях, оплата за их труд практически отсутствует, а питание предоставляется испорченными продуктами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
