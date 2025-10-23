Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
Полюса не блуждали, а танцевали по правилам: новая модель переворачивает представления о Земле
Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм

В Госдуме раскрыли плачевное для ЕС последствие запрета на экспорт российского СПГ

Экономика

Отказ Евросоюза от российского сжиженного газа приведет к росту расходов европейцев и снижению поступлений в российский бюджет. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Ранее агентство Reuters сообщило, что очередной пакет санкций ЕС включает запрет европейским странам закупать российский СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов по территории объединения.

Арефьев отметил, что новые санкции ударят по обеим сторонам, однако Европа столкнется с более серьезными последствиями. По его словам, газовые хранилища в странах ЕС остаются недозаполненными, поэтому в случае холодной зимы европейцам придется искать альтернативные источники топлива. При этом российский бюджет также потеряет часть доходов из-за сокращения экспорта, но бизнес сможет адаптироваться к новым условиям.

"Европа, отказавшись от российского газа, столкнется с ростом цен и дефицитом энергоресурсов. Американский СПГ обойдется ей значительно дороже, и это ударит по экономике. Россия, безусловно, потеряет часть доходов, но найдет новые направления торговли и сохранит стабильность бюджета", — заявил Арефьев.

Арефьев добавил, что ограничения на поставки сжиженного газа скажутся на доходах бюджета, так как налогов поступит меньше. По его словам, несмотря на санкции, российский бизнес способен найти обходные пути и продолжить поставки энергоресурсов заинтересованным странам.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Гора, о которой знают немногие туристы, — идеальное место для путешествия без суеты
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.