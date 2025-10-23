В Госдуме раскрыли плачевное для ЕС последствие запрета на экспорт российского СПГ

Отказ Евросоюза от российского сжиженного газа приведет к росту расходов европейцев и снижению поступлений в российский бюджет. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что очередной пакет санкций ЕС включает запрет европейским странам закупать российский СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов по территории объединения.

Арефьев отметил, что новые санкции ударят по обеим сторонам, однако Европа столкнется с более серьезными последствиями. По его словам, газовые хранилища в странах ЕС остаются недозаполненными, поэтому в случае холодной зимы европейцам придется искать альтернативные источники топлива. При этом российский бюджет также потеряет часть доходов из-за сокращения экспорта, но бизнес сможет адаптироваться к новым условиям.

"Европа, отказавшись от российского газа, столкнется с ростом цен и дефицитом энергоресурсов. Американский СПГ обойдется ей значительно дороже, и это ударит по экономике. Россия, безусловно, потеряет часть доходов, но найдет новые направления торговли и сохранит стабильность бюджета", — заявил Арефьев.

Арефьев добавил, что ограничения на поставки сжиженного газа скажутся на доходах бюджета, так как налогов поступит меньше. По его словам, несмотря на санкции, российский бизнес способен найти обходные пути и продолжить поставки энергоресурсов заинтересованным странам.