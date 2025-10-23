22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах

Российские самозанятые продолжают активно выходить на рынок государственных закупок. За девять месяцев 2025 года общий объём закупок у самозанятых граждан составил почти 22 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество заключённых договоров выросло на 30 %, превысив 14,2 тыс., а средняя стоимость одного контракта достигла 885 тыс. рублей.
По словам представителей Корпорации МСП, ключевым фактором роста стала политика равных условий для самозанятых и малого бизнеса. Режим преференций, распространённый на них в 2020 году, упростил доступ к государственным тендерам по 223-ФЗ и стимулировал развитие конкуренции.
"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится всё более весомым. Распространённый в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в комментарии ТАСС.
Он подчеркнул, что в результате реформы участие самозанятых в госзакупках стало устойчивым трендом. С 2020 года они заключили с госкомпаниями десятки тысяч контрактов на миллиарды рублей. При этом номенклатура закупок выросла с 1,4 тыс. позиций до более 55 тыс. — то есть почти в сорок раз, по данным Корпорации МСП.
По данным Корпорации МСП, крупнейшие закупки у самозанятых приходятся на несколько ключевых отраслей:
Эти данные подтверждают, что самозанятые поставщики становятся востребованными не только в базовых сферах обслуживания, но и в профессиональных нишах — от консалтинга до дизайна и маркетинговых исследований.
По итогам трёх кварталов 2025 года лидерами по объёму закупок у самозанятых стали:
Активное участие регионов показывает, что рынок госзакупок для самозанятых стал доступным не только в столичных округах, но и в промышленных и аграрных центрах страны.
Количество самозанятых-поставщиков, участвующих в закупках по 223-ФЗ, стабильно растёт. По данным Корпорации МСП, число таких участников увеличилось по сравнению с 2024 годом, хотя точные значения могут отличаться по региональным отчётам.
"Для многих участие в госзакупках становится стартом к дальнейшему развитию предпринимательской деятельности уже в качестве ИП или ООО. Госзаказчики являются надёжным источником финансирования и помогают масштабировать бизнес", — пояснил Александр Исаевич в беседе с РИА Новости.
Эксперты отмечают, что самозанятые поставщики помогают формировать гибкую экономику: они оперативно закрывают нишевые задачи, а их деятельность усиливает конкуренцию в госсекторе.
Если текущая динамика сохранится, объём закупок у самозанятых к концу 2026 года может превысить 30 млрд рублей. В ближайшие годы ожидается расширение участия в областях IT-разработок, онлайн-образования, маркетинга и дизайна.
Корпорация МСП рассматривает внедрение новых мер поддержки — среди них льготный доступ к электронным площадкам, цифровое обучение стандартам госзакупок и создание типовых шаблонов для заключения контрактов.
|Плюсы
|Минусы
|Рост доходов и развитие предпринимательских навыков
|Повышенные требования к документообороту
|Расширение конкуренции и снижение цен
|Возможные риски недобросовестного исполнения
|Стабильные государственные заказы
|Необходимость цифровой грамотности
Да, достаточно применять налог на профессиональный доход (НПД).
Финансы, строительство, реклама, консалтинг и творческие услуги.
Да, действует упрощённый допуск и снижение размера залога при участии в торгах.
Миф: госзакупки — только для больших компаний.
Правда: самозанятые могут участвовать в тендерах с небольшими суммами контрактов.
Миф: для участия нужна лицензия.
Правда: лицензия требуется лишь для отдельных видов работ (например, в строительстве).
Миф: оформление контракта слишком сложно.
Правда: электронные площадки упростили процесс, а Корпорация МСП предоставляет готовые инструкции.
