22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах

7:17
Экономика

Российские самозанятые продолжают активно выходить на рынок государственных закупок. За девять месяцев 2025 года общий объём закупок у самозанятых граждан составил почти 22 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество заключённых договоров выросло на 30 %, превысив 14,2 тыс., а средняя стоимость одного контракта достигла 885 тыс. рублей.

Самозанятый в коворкинге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самозанятый в коворкинге

Расширение возможностей и роль госпреференций

По словам представителей Корпорации МСП, ключевым фактором роста стала политика равных условий для самозанятых и малого бизнеса. Режим преференций, распространённый на них в 2020 году, упростил доступ к государственным тендерам по 223-ФЗ и стимулировал развитие конкуренции.

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится всё более весомым. Распространённый в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в комментарии ТАСС.

Он подчеркнул, что в результате реформы участие самозанятых в госзакупках стало устойчивым трендом. С 2020 года они заключили с госкомпаниями десятки тысяч контрактов на миллиарды рублей. При этом номенклатура закупок выросла с 1,4 тыс. позиций до более 55 тыс. — то есть почти в сорок раз, по данным Корпорации МСП.

Где самозанятые наиболее востребованы

По данным Корпорации МСП, крупнейшие закупки у самозанятых приходятся на несколько ключевых отраслей:

  • финансовые и страховые услуги: примерно 10,3 млрд рублей;
  • специализированные строительные работы: около 980 млн рублей;
  • поставка готовых изделий (канцелярских, спортивных, противопожарных): примерно 950 млн рублей;
  • рекламные услуги и исследования рынка: порядка 840 млн рублей;
  • услуги в сфере творчества и развлечений: около 790 млн рублей.

Эти данные подтверждают, что самозанятые поставщики становятся востребованными не только в базовых сферах обслуживания, но и в профессиональных нишах — от консалтинга до дизайна и маркетинговых исследований.

География и региональные лидеры

По итогам трёх кварталов 2025 года лидерами по объёму закупок у самозанятых стали:

  • Свердловская область.
  • Москва.
  • Московская область.
  • Оренбургская область.
  • Алтайский край.

Активное участие регионов показывает, что рынок госзакупок для самозанятых стал доступным не только в столичных округах, но и в промышленных и аграрных центрах страны.

Кто формирует новую экономику госзаказа

Количество самозанятых-поставщиков, участвующих в закупках по 223-ФЗ, стабильно растёт. По данным Корпорации МСП, число таких участников увеличилось по сравнению с 2024 годом, хотя точные значения могут отличаться по региональным отчётам.

"Для многих участие в госзакупках становится стартом к дальнейшему развитию предпринимательской деятельности уже в качестве ИП или ООО. Госзаказчики являются надёжным источником финансирования и помогают масштабировать бизнес", — пояснил Александр Исаевич в беседе с РИА Новости.

Эксперты отмечают, что самозанятые поставщики помогают формировать гибкую экономику: они оперативно закрывают нишевые задачи, а их деятельность усиливает конкуренцию в госсекторе.

Возможные перспективы

Если текущая динамика сохранится, объём закупок у самозанятых к концу 2026 года может превысить 30 млрд рублей. В ближайшие годы ожидается расширение участия в областях IT-разработок, онлайн-образования, маркетинга и дизайна.

Корпорация МСП рассматривает внедрение новых мер поддержки — среди них льготный доступ к электронным площадкам, цифровое обучение стандартам госзакупок и создание типовых шаблонов для заключения контрактов.

Плюсы и минусы участия самозанятых

Плюсы Минусы
Рост доходов и развитие предпринимательских навыков Повышенные требования к документообороту
Расширение конкуренции и снижение цен Возможные риски недобросовестного исполнения
Стабильные государственные заказы Необходимость цифровой грамотности

Как самозанятому начать участвовать в госзакупках

  • Зарегистрироваться в реестре поставщиков на портале "Госзакупки.ру" (по 223-ФЗ).
  • Получить электронную подпись: без неё невозможно подать заявку.
  • Мониторить тендеры и фильтровать предложения по видам услуг и регионам.
  • Начать с малых контрактов: это позволит набрать рейтинг и репутацию.
  • Соблюдать сроки и качество, чтобы получать новые заказы.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли самозанятые участвовать без регистрации ИП

Да, достаточно применять налог на профессиональный доход (НПД).

Какие сферы наиболее прибыльны

Финансы, строительство, реклама, консалтинг и творческие услуги.

Есть ли льготы для новичков

Да, действует упрощённый допуск и снижение размера залога при участии в торгах.

Мифы и правда

  • Миф: госзакупки — только для больших компаний.
    Правда: самозанятые могут участвовать в тендерах с небольшими суммами контрактов.

  • Миф: для участия нужна лицензия.
    Правда: лицензия требуется лишь для отдельных видов работ (например, в строительстве).

  • Миф: оформление контракта слишком сложно.
    Правда: электронные площадки упростили процесс, а Корпорация МСП предоставляет готовые инструкции.

Три интересных факта

  • С 2020 года самозанятые заключили десятки тысяч контрактов с госкомпаниями.
  • Средняя стоимость одного контракта — 885 тыс. рублей.
  • Объём закупок у самозанятых за девять месяцев 2025 года вырос в 2,7 раза к прошлому году.

Исторический контекст

  • Режим самозанятости был введён в 2019 году как пилотный проект в четырёх регионах России.
  • С 2020 года самозанятые получили право участвовать в госзакупках по 223-ФЗ.
  • В 2025 году общий объём закупок у самозанятых достиг почти 22 млрд рублей — рекордный показатель за всё время наблюдений.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
