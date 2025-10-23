Яйца снова по карману, а творог становится деликатесом: куда движутся цены в 2025 году

В 2025 году в России заметно изменилась динамика цен на продукты первой необходимости. За первый квартал года потребители стали платить меньше за яйца, а стоимость молока и молочной продукции в целом осталась относительно стабильной. Однако переработанные продукты, такие как творог, показали рост стоимости.

Итоги анализа

Исследование охватывало период с 1 января по 31 марта 2025 года и сравнивало данные с аналогичным отрезком 2024 года. В анализ вошли более 100 миллионов кассовых чеков из розничных сетей по всей стране.

"Значительное снижение по сравнению с прошлым годом показали цены на яйца — минус 9 %. Скорее всего, это связано со снижением закупочных цен и увеличением предложения на рынке после отмены импортной пошлины", — отметилa аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан интервью агентству ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что ситуация на рынке яиц отражает последствия прошлогодних мер поддержки продовольственного сектора и стабилизации импорта. После резкого подорожания в 2024 году производители и торговые сети адаптировали объёмы, а потребители стали осторожнее в покупках, согласно данным исследования Контур. Маркет.

Яйца: эффект предложения и импортных пошлин

Главной причиной удешевления яиц аналитики называют изменение структуры рынка и снижение импортных ограничений. После того как в конце 2024 года временно сняли пошлину на ввоз яиц из ряда стран, предложение на внутреннем рынке увеличилось, что естественно потянуло цены вниз.

К тому же на снижение повлияло и сезонное увеличение производства: весной традиционно растёт яйценоскость, а это тоже приводит к коррекции стоимости. Таким образом, речь идёт не о кризисе, а о нормальной реакции рынка на изменения в спросе и предложении.

Молоко: стабильность вместо падения

Ранее некоторые публикации приписывали молоку снижение цен на 18%, однако достоверных данных, подтверждающих столь резкое падение, нет. При этом официальные данные и отраслевые отчёты указывают, что розничные цены на молоко в России в конце 2024 года, наоборот, выросли примерно на 14-15 % по сравнению с предыдущим годом.

"Что касается молока, колебания цен действительно были, но говорить о существенном падении пока нельзя. На рынке наблюдается стабилизация после прошлогоднего роста", — отметила Корзан.

Сейчас эксперты отмечают относительное равновесие: молоко остаётся одним из самых чувствительных к инфляции продуктов, но его цена постепенно стабилизируется благодаря господдержке фермерских хозяйств и снижению себестоимости кормов.

Сравнительная таблица динамики цен

Продукт Изменение цены (2025 г. к 2024 г.) Основная причина Яйца -9 % Увеличение предложения после отмены пошлины, сезонный эффект Молоко стабильно Баланс между ростом себестоимости и снижением спроса Творог рост (ориентировочно +10-15 %) Повышены затраты на переработку, логистику и упаковку

Почему дорожает творог

Творог и другие продукты глубокой переработки (сыр, йогурт, сливки) подорожали, несмотря на общую стабилизацию сырьевых рынков. Дело в том, что в их себестоимости доля молока не превышает половины, а остальное составляют расходы на энергию, упаковку и логистику. В 2025 году эти расходы выросли, что и привело к повышению розничных цен.

Кроме того, эксперты отмечают рост интереса покупателей к натуральным и фермерским вариантам творога, что также подталкивает цены вверх: спрос превышает предложение в премиальном сегменте.

А что если тенденция сохранится

Если нынешние тренды сохранятся, рынок может столкнуться с лёгкой коррекцией к концу года. Избыточное предложение яиц постепенно уйдёт, и цены вернутся к сезонной норме. Молоко, по прогнозам, сохранит стабильность, а продукция переработки продолжит дорожать умеренными темпами.

Такой баланс выгоден и потребителям, и производителям: первые получают доступные базовые продукты, вторые — возможность планировать производство без резких колебаний цен.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Удешевление базовых продуктов (яйца) Снижение маржи у производителей Стабилизация молочного рынка Рост стоимости переработанных товаров Баланс спроса и предложения Возможные сезонные скачки цен к концу года

Как сэкономить на молочных продуктах

Покупайте сезонное: весной и летом яйца и молочные продукты обычно дешевле.

весной и летом яйца и молочные продукты обычно дешевле. Сравнивайте производителей: часто региональные бренды предлагают более низкую цену при хорошем качестве.

часто региональные бренды предлагают более низкую цену при хорошем качестве. Следите за сроками: при скидках проверяйте дату фасовки — акции часто связаны с приближением конца срока годности.

при скидках проверяйте дату фасовки — акции часто связаны с приближением конца срока годности. Пробуйте фермерскую продукцию: она может быть дороже, но часто выигрывает по вкусу и свежести.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать яйца поштучно.

Последствие: переплата и риск испорченных яиц при длительном хранении.

Альтернатива: брать упаковки от 10 до 30 штук — экономия и удобство.

Ошибка: хранить молоко при комнатной температуре после открытия.

Последствие: быстрая порча и потеря полезных свойств.

Альтернатива: держать при +2…+4 °C и не хранить более суток после вскрытия.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать свежие яйца

Смотрите на маркировку и чистоту скорлупы. Диетические ("Д") — самые свежие, их срок хранения не превышает семи суток.

Почему молоко быстро портится

Причина чаще всего — нарушение цепочки хранения. Даже пастеризованное молоко требует строгого температурного режима.

Какой творог лучше покупать

Для ежедневного употребления — пастообразный с жирностью 5-9 %. Для диеты или запеканок — обезжиренный.

Мифы и правда

Миф: снижение цен всегда означает падение качества.

Правда: часто это следствие переизбытка предложения, а не ухудшения продукции.

Миф: дешёвое молоко обязательно порошковое.

Правда: в России действует обязательная система маркировки, и фальсификат встречается всё реже.

Миф: яйца нельзя хранить дольше месяца.

Правда: при температуре +2…+5 °C срок хранения достигает трёх месяцев.

Три интересных факта

Средний россиянин потребляет около 280-300 яиц в год — почти одно в день.

Россия входит в топ-5 мировых производителей молока по данным ФАО.

Более 20 % молока перерабатывается в творог, сыр и кисломолочные продукты.

Исторический контекст

В СССР цена на десяток яиц оставалась неизменной более 15 лет — около 80 копеек.

Массовое производство пастеризованного молока началось в 1960-х годах.

С 2008 года действует система господдержки молочных ферм, стимулирующая модернизацию отрасли.