Яйца снова по карману, а творог становится деликатесом: куда движутся цены в 2025 году

В 2025 году в России заметно изменилась динамика цен на продукты первой необходимости. За первый квартал года потребители стали платить меньше за яйца, а стоимость молока и молочной продукции в целом осталась относительно стабильной. Однако переработанные продукты, такие как творог, показали рост стоимости.
Исследование охватывало период с 1 января по 31 марта 2025 года и сравнивало данные с аналогичным отрезком 2024 года. В анализ вошли более 100 миллионов кассовых чеков из розничных сетей по всей стране.
"Значительное снижение по сравнению с прошлым годом показали цены на яйца — минус 9 %. Скорее всего, это связано со снижением закупочных цен и увеличением предложения на рынке после отмены импортной пошлины", — отметилa аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан интервью агентству ТАСС.
Эксперт подчеркнула, что ситуация на рынке яиц отражает последствия прошлогодних мер поддержки продовольственного сектора и стабилизации импорта. После резкого подорожания в 2024 году производители и торговые сети адаптировали объёмы, а потребители стали осторожнее в покупках, согласно данным исследования Контур. Маркет.
Главной причиной удешевления яиц аналитики называют изменение структуры рынка и снижение импортных ограничений. После того как в конце 2024 года временно сняли пошлину на ввоз яиц из ряда стран, предложение на внутреннем рынке увеличилось, что естественно потянуло цены вниз.
К тому же на снижение повлияло и сезонное увеличение производства: весной традиционно растёт яйценоскость, а это тоже приводит к коррекции стоимости. Таким образом, речь идёт не о кризисе, а о нормальной реакции рынка на изменения в спросе и предложении.
Ранее некоторые публикации приписывали молоку снижение цен на 18%, однако достоверных данных, подтверждающих столь резкое падение, нет. При этом официальные данные и отраслевые отчёты указывают, что розничные цены на молоко в России в конце 2024 года, наоборот, выросли примерно на 14-15 % по сравнению с предыдущим годом.
"Что касается молока, колебания цен действительно были, но говорить о существенном падении пока нельзя. На рынке наблюдается стабилизация после прошлогоднего роста", — отметила Корзан.
Сейчас эксперты отмечают относительное равновесие: молоко остаётся одним из самых чувствительных к инфляции продуктов, но его цена постепенно стабилизируется благодаря господдержке фермерских хозяйств и снижению себестоимости кормов.
|Продукт
|Изменение цены (2025 г. к 2024 г.)
|Основная причина
|Яйца
|-9 %
|Увеличение предложения после отмены пошлины, сезонный эффект
|Молоко
|стабильно
|Баланс между ростом себестоимости и снижением спроса
|Творог
|рост (ориентировочно +10-15 %)
|Повышены затраты на переработку, логистику и упаковку
Творог и другие продукты глубокой переработки (сыр, йогурт, сливки) подорожали, несмотря на общую стабилизацию сырьевых рынков. Дело в том, что в их себестоимости доля молока не превышает половины, а остальное составляют расходы на энергию, упаковку и логистику. В 2025 году эти расходы выросли, что и привело к повышению розничных цен.
Кроме того, эксперты отмечают рост интереса покупателей к натуральным и фермерским вариантам творога, что также подталкивает цены вверх: спрос превышает предложение в премиальном сегменте.
Если нынешние тренды сохранятся, рынок может столкнуться с лёгкой коррекцией к концу года. Избыточное предложение яиц постепенно уйдёт, и цены вернутся к сезонной норме. Молоко, по прогнозам, сохранит стабильность, а продукция переработки продолжит дорожать умеренными темпами.
Такой баланс выгоден и потребителям, и производителям: первые получают доступные базовые продукты, вторые — возможность планировать производство без резких колебаний цен.
|Плюсы
|Минусы
|Удешевление базовых продуктов (яйца)
|Снижение маржи у производителей
|Стабилизация молочного рынка
|Рост стоимости переработанных товаров
|Баланс спроса и предложения
|Возможные сезонные скачки цен к концу года
Ошибка: покупать яйца поштучно.
Последствие: переплата и риск испорченных яиц при длительном хранении.
Альтернатива: брать упаковки от 10 до 30 штук — экономия и удобство.
Ошибка: хранить молоко при комнатной температуре после открытия.
Последствие: быстрая порча и потеря полезных свойств.
Альтернатива: держать при +2…+4 °C и не хранить более суток после вскрытия.
Смотрите на маркировку и чистоту скорлупы. Диетические ("Д") — самые свежие, их срок хранения не превышает семи суток.
Причина чаще всего — нарушение цепочки хранения. Даже пастеризованное молоко требует строгого температурного режима.
Для ежедневного употребления — пастообразный с жирностью 5-9 %. Для диеты или запеканок — обезжиренный.
Миф: снижение цен всегда означает падение качества.
Правда: часто это следствие переизбытка предложения, а не ухудшения продукции.
Миф: дешёвое молоко обязательно порошковое.
Правда: в России действует обязательная система маркировки, и фальсификат встречается всё реже.
Миф: яйца нельзя хранить дольше месяца.
Правда: при температуре +2…+5 °C срок хранения достигает трёх месяцев.
