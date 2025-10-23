Крепкий рубль — удар по экономике? Вот какой курс доллара нежелателен для России

Курс доллара должен быть в пределах 90-95 рублей, чтобы инфляция в России оставалась на низком уровне.
Об этом заявил Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал", пишет Газета. Ru.
Брагин отметил, что для поддержания низкой инфляции необходим стабильный рубль. Укрепление национальной валюты будет еще более предпочтительным. Ослабление рубля при курсе доллара выше 110 рублей, почти наверняка приведёт к новой волне инфляции.
Отдельно Брагин упомянул, что крепкий рубль в сочетании с высокими процентными ставками имеет негативное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП). Экспортёры и компании, которые конкурируют с импортом, сталкиваются с трудностями, а также те, кто мог бы воспользоваться крепким рублем для закупки оборудования и комплектующих, но затрудняется из-за высоких ставок.
На 22 октября курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 82 рублей. С начала года доллар ослабел по отношению к рублю приблизительно на 19%, что соответствует более чем 19 рублей.
