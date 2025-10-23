Крепкий рубль — удар по экономике? Вот какой курс доллара нежелателен для России

Курс доллара должен быть в пределах 90-95 рублей, чтобы инфляция в России оставалась на низком уровне.

Об этом заявил Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал", пишет Газета. Ru.

Стабильность рубля и инфляция

Брагин отметил, что для поддержания низкой инфляции необходим стабильный рубль. Укрепление национальной валюты будет еще более предпочтительным. Ослабление рубля при курсе доллара выше 110 рублей, почти наверняка приведёт к новой волне инфляции.

Влияние крепкого рубля на ВВП

Отдельно Брагин упомянул, что крепкий рубль в сочетании с высокими процентными ставками имеет негативное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП). Экспортёры и компании, которые конкурируют с импортом, сталкиваются с трудностями, а также те, кто мог бы воспользоваться крепким рублем для закупки оборудования и комплектующих, но затрудняется из-за высоких ставок.

Текущая ситуация с курсом доллара

На 22 октября курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 82 рублей. С начала года доллар ослабел по отношению к рублю приблизительно на 19%, что соответствует более чем 19 рублей.