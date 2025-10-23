Бьюти-бум по-китайски: российские косметички меняют содержимое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В период с января по сентябрь текущего года объём ввозимой в Россию китайской косметической продукции, включая декоративную и уходовую, увеличился в 1,6 раза и достиг отметки в 115,4 миллиона долларов.

Аромат крема и роза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аромат крема и роза

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные, предоставленные Государственным статистическим управлением КНР.

Структура импорта: ключевые категории

Зафиксирован подъем экспортных поставок практически всех видов косметических товаров, за исключением продукции для маникюра и педикюра. Наибольшие объёмы пришлись на средства по уходу за кожей (61,9 млн долларов), гигиенические средства для полости рта (34 млн долларов), косметику для макияжа глаз (21,1 млн долларов) и губ (20,3 млн долларов). Закупки средств для волос выросли в 2,2 раза, составив 18,8 млн долларов.

Россия в рейтинге импортёров китайской косметики

За отчётный период Российская Федерация поднялась на пятое место в списке крупнейших импортеров китайской косметики, ранее занимая девятую позицию. Лидерами по объему закупок являются Соединенные Штаты Америки (707,4 млн долларов), Великобритания (246,1 млн долларов), Индонезия (211,6 млн долларов) и Нидерланды (123,5 млн долларов).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
