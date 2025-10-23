Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты крепкого брака: Елизавета Боярская показала, как проводит время с Максимом Матвеевым
Постель — как болото после дождя: стоит лишь пропустить стирку, и начнётся то, о чём лучше не знать
От средства против насморка до наркотика: как аптечные капли перепрограммируют мозг
Пока лопата входит в землю — действуйте: ноябрьские хитрости опытных дачников
Без музыки и сигарет — но со вкусом: испанцы придумали новый тренд для отдыха
Корица нашепчет уют: раскройте секрет идеального осеннего завтрака с яблоком и йогуртом от диетолога
Он тише, экономичнее и надёжнее прежнего: Toyota показала, как должен звучать успех
ИИ оживил любовь IV века: Китай восстановил утраченный свиток Ван Сяньчжи после 1500 лет молчания
Актриса Анна Старшенбаум намекает на эмиграцию: что скрывает её история

США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась

0:53
Экономика

Американский сенат в очередной, уже двенадцатый раз, не смог утвердить проект закона, направленный на возобновление финансирования федеральных учреждений, что критически важно для прекращения текущего шатдауна.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBS. Законопроект получил поддержку 54 сенаторов, в то время как 46 высказались против его принятия. Для его утверждения требовалось не менее 60 голосов.

Приостановка работы правительства продолжается с первых дней октября из-за расхождений во мнениях между республиканской и демократической партиями относительно ключевых статей расходов, в особенности, в секторе здравоохранения.

Шатдаун — ситуация, когда финансирование государственных органов в США блокируется из-за неутверждённого Конгрессом бюджета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Мир. Новости мира
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Постель — как болото после дождя: стоит лишь пропустить стирку, и начнётся то, о чём лучше не знать
США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась
От средства против насморка до наркотика: как аптечные капли перепрограммируют мозг
Пока лопата входит в землю — действуйте: ноябрьские хитрости опытных дачников
Без музыки и сигарет — но со вкусом: испанцы придумали новый тренд для отдыха
Корица нашепчет уют: раскройте секрет идеального осеннего завтрака с яблоком и йогуртом от диетолога
Он тише, экономичнее и надёжнее прежнего: Toyota показала, как должен звучать успех
ИИ оживил любовь IV века: Китай восстановил утраченный свиток Ван Сяньчжи после 1500 лет молчания
Актриса Анна Старшенбаум намекает на эмиграцию: что скрывает её история
Земля начинает шевелиться: живое цунами из миллионов убийц у вас под ногами — у них нет соперников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.