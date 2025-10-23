США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский сенат в очередной, уже двенадцатый раз, не смог утвердить проект закона, направленный на возобновление финансирования федеральных учреждений, что критически важно для прекращения текущего шатдауна.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBS. Законопроект получил поддержку 54 сенаторов, в то время как 46 высказались против его принятия. Для его утверждения требовалось не менее 60 голосов.

Приостановка работы правительства продолжается с первых дней октября из-за расхождений во мнениях между республиканской и демократической партиями относительно ключевых статей расходов, в особенности, в секторе здравоохранения.

Шатдаун — ситуация, когда финансирование государственных органов в США блокируется из-за неутверждённого Конгрессом бюджета.