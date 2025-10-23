США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась

Американский сенат в очередной, уже двенадцатый раз, не смог утвердить проект закона, направленный на возобновление финансирования федеральных учреждений, что критически важно для прекращения текущего шатдауна.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBS. Законопроект получил поддержку 54 сенаторов, в то время как 46 высказались против его принятия. Для его утверждения требовалось не менее 60 голосов.
Приостановка работы правительства продолжается с первых дней октября из-за расхождений во мнениях между республиканской и демократической партиями относительно ключевых статей расходов, в особенности, в секторе здравоохранения.
Шатдаун — ситуация, когда финансирование государственных органов в США блокируется из-за неутверждённого Конгрессом бюджета.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?