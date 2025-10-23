Что задумал криптомагнат? Перевод миллионов в биткоинах

Экономика

Оуэн Гунден был одним из первых арбитражных трейдеров биткоина и работал на таких биржах, как Mt. Gox и Tradehill.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост биткоина

Он успел скопить значительные активы в ранние годы существования криптовалюты и, по данным Arkham на конец сентября, занимал третье место среди известных держателей биткоина с портфелем, оценённым в $1,3 млрд.

Сравнительно с ним, на первом месте находится анонимный создатель биткоина Сатоши Накамото с активами на сумму $123 млрд, а на втором — основатель Tron Джастин Сан с $2,3 млрд.

Недавно, 22 октября, с кошельков Гундена на платформу Kraken было переведено 364 BTC, что эквивалентно около $40 млн. На данный момент на его балансе остается 10 959 BTC, оценённых в $1,18 млрд. Хотя факты продажи не подтверждены, перевод на крупную биржу может свидетельствовать о возможной реализации, согласно РБК.