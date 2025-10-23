Гигиенический переворот: производство Zewa меняет владельца

По информации, полученной из осведомленных источников, производственные мощности, ранее принадлежавшие шведскому бренду Zewa, специализирующемуся на средствах гигиены, будут переданы в распоряжение Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

Светогорский ЦБК примет на себя управление активами Zewa. Ожидается, что соглашение будет заключено в самое ближайшее время, сообщает "Ъ", ссылаясь на собственные источники информации.

Стоит напомнить, что ранее три предприятия, имеющие связь с украинским алкогольным концерном, перешли под внешнее управление Росимущества. Поступающие от них налоговые выплаты направляются непосредственно в государственный бюджет Российской Федерации.