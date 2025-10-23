Роснефть и Лукойл под ударом: США объявили новый пакет санкций против России

США объявили о новом пакете антироссийских санкций, который затрагивает крупнейшие нефтяные компании России — "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 их дочерних предприятия.
В заявлении минфина США отмечается, что эти меры направлены на поддержку мирного процесса по Украине, которого, по их мнению, Россия не проявляет.
Санкции касаются всех структур, находящихся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не упомянуты в санкционном списке. В частности, под ограничения попадают 28 дочерних компаний "Роснефти" и 6 дочерних предприятий "Лукойла".
Помимо этого, до 21 ноября разрешено проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью", если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций.
США также призвали страны G7 и ЕС присоединиться к обсуждению и усилению этих антироссийских мер, пишет РИА Новости.
