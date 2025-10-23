Роснефть и Лукойл под ударом: США объявили новый пакет санкций против России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

США объявили о новом пакете антироссийских санкций, который затрагивает крупнейшие нефтяные компании России — "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 их дочерних предприятия. 

Цистерны Роснефть
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Цистерны Роснефть

В заявлении минфина США отмечается, что эти меры направлены на поддержку мирного процесса по Украине, которого, по их мнению, Россия не проявляет.

 Что включает новый пакет

 Санкции касаются всех структур, находящихся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не упомянуты в санкционном списке. В частности, под ограничения попадают 28 дочерних компаний "Роснефти" и 6 дочерних предприятий "Лукойла".

 Разрешения в рамках санкций

Помимо этого, до 21 ноября разрешено проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью", если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций.

США также призвали страны G7 и ЕС присоединиться к обсуждению и усилению этих антироссийских мер, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
