Больше трети рынка: Россия доминирует в поставках удобрений в Китай

Согласно анализу таможенных данных Китая, в сентябре импорт российских удобрений в Китай увеличился в 1,6 раза, достигнув 178,7 миллиона долларов, что является максимальным значением с прошлого года.
Наибольший объём импорта был зафиксирован в январе 2024 года, когда он составил 182,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре Китай в целом закупил удобрений на сумму 474,7 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем периоде. В результате Россия удержала позицию ведущего экспортёра, обеспечивая более трети всех поставок. За ней следуют Лаос (21%) и Канада (14%).
