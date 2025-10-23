Больше трети рынка: Россия доминирует в поставках удобрений в Китай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно анализу таможенных данных Китая, в сентябре импорт российских удобрений в Китай увеличился в 1,6 раза, достигнув 178,7 миллиона долларов, что является максимальным значением с прошлого года.

Руки с гранулированным удобрением
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Руки с гранулированным удобрением

Наибольший объём импорта был зафиксирован в январе 2024 года, когда он составил 182,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре Китай в целом закупил удобрений на сумму 474,7 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем периоде. В результате Россия удержала позицию ведущего экспортёра, обеспечивая более трети всех поставок. За ней следуют Лаос (21%) и Канада (14%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
