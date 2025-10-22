Рынок замер в ожидании: что произойдёт с ценой на красную икру

В Росрыболовстве ожидают уменьшения стоимости красной икры в связи с увеличением объёмов её добычи.
Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков в общении с прессой во время Международного рыбопромышленного форума, посвященного рыбной промышленности, морепродуктам и современным технологиям.
"Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет", — сказал Шестаков.
Он также сообщил, что по предварительным оценкам, общий объем производства красной икры в 2025 году достигнет около 15 тысяч тонн, пишет ТАСС.
