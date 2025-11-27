Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией финские власти

Финляндия продолжает возводить заграждение на границе с Россией, хотя изначальная уверенность в масштабах проекта постепенно уступает место сомнениям. Страна рассчитывала закрыть большую часть восточного рубежа современным барьером, однако расчёты оказались значительно выше ожиданий.

Конструкция и темпы работ

Забор возводится максимально близко к российской линии — всего в метре от неё. Он представляет собой плотную конструкцию высотой 3,5 метра, выполненную из металлической сетки, поверх которой уложен ещё метровый слой колючей проволоки. На отдельных отрезках установлены мачты с камерами, а вдоль трассы предусмотрены технологические коридоры и проходы для животных, которые могут закрываться при необходимости.

Первые 35 километров сооружения были введены в эксплуатацию весной нынешнего года. Сейчас активно продвигается строительство остальных сегментов, и вся 200-километровая линия должна быть завершена к лету 2026-го. Несмотря на корректировку масштабов проекта, работы продолжаются без пауз, поскольку вложенные средства и уже развернутая инфраструктура требуют доведения начатого до конца.

Стоимость и масштабы проекта

Финские власти изначально заявляли о необходимости создать протяжённое инженерное сооружение вдоль границы, но вскоре выяснилось, что реализация плана требует гораздо большего финансирования. По данным местных СМИ, строительство 200 километров обойдётся в 362 млн евро, и именно эта сумма стала ключевым фактором пересмотра стратегии. В karelinform.ru уточнялось что полностью перекрыть линию длиной около 1300 км в таких условиях невозможно.

Оставшиеся более тысячи километров придётся контролировать традиционными методами, от которых Финляндия не планировала отказываться полностью. Это патрулирование, использование наблюдательной техники и другие механизмы охраны, давно применяемые на удалённых участках. Так что новая инфраструктура станет лишь дополнением к уже существующим практикам, а не заменой им.

Споры вокруг эффективности

Экспертное сообщество неоднозначно оценивает пользу подобного барьера. Доктор политических наук Александр Михайленко считает происходящее симптомом более широкой европейской тенденции. По его мнению, в ЕС всё чаще преобладают эмоциональные установки и демонстративные решения, которые вытесняют рациональный анализ. Он отмечает, что свыше 1100 км границы всё равно останутся без капитального ограждения, что превращает проект в дорогую, но ограниченную по охвату меру.

Скепсис касается и возможной практической отдачи. Михайленко сомневается, что инженерные конструкции способны играть значимую роль в эпоху высокоточных технологий и современных средств наблюдения. Так что эффективность заграждения может оказаться заметно ниже ожидаемой, особенно с учётом его стоимости.

Реакция российских представителей

В России происходящее воспринимают с долей иронии и непонимания.

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится", — сказала дипломат, представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позицию Кремля озвучивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который выражал сожаление в связи с выбранным Хельсинки курсом. Он подчёркивал, что российская сторона соблюдает все нормы приграничного режима и не меняла своего поведения на линии соприкосновения.

Продолжение строительства несмотря на ограничения

Финляндия не сворачивает проект, хотя признаёт, что полностью закрыть границу не получится. Вложенные средства уже стали одними из крупнейших в современной истории пограничной службы страны, и завершение текущего этапа рассматривается как необходимое условие для дальнейшей охраны территории.

Даже ограниченный по масштабу участок изменит инфраструктуру контроля и станет самым дорогостоящим элементом модернизации восточного направления, на которое власти Суоми ранее не выделяли столь значимых ресурсов. Пересмотр первоначальных амбиций не остановил строительство, но показал пределы возможностей и финансового потенциала проекта.