Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность съемного чехла для чистоты дивана отметили в Apartment Therapy
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные

Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией финские власти
4:41
Экономика

Финляндия продолжает возводить заграждение на границе с Россией, хотя изначальная уверенность в масштабах проекта постепенно уступает место сомнениям. Страна рассчитывала закрыть большую часть восточного рубежа современным барьером, однако расчёты оказались значительно выше ожиданий.

Граница Финляндия Россия
Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain
Граница Финляндия Россия

Конструкция и темпы работ

Забор возводится максимально близко к российской линии — всего в метре от неё. Он представляет собой плотную конструкцию высотой 3,5 метра, выполненную из металлической сетки, поверх которой уложен ещё метровый слой колючей проволоки. На отдельных отрезках установлены мачты с камерами, а вдоль трассы предусмотрены технологические коридоры и проходы для животных, которые могут закрываться при необходимости.

Первые 35 километров сооружения были введены в эксплуатацию весной нынешнего года. Сейчас активно продвигается строительство остальных сегментов, и вся 200-километровая линия должна быть завершена к лету 2026-го. Несмотря на корректировку масштабов проекта, работы продолжаются без пауз, поскольку вложенные средства и уже развернутая инфраструктура требуют доведения начатого до конца.

Стоимость и масштабы проекта

Финские власти изначально заявляли о необходимости создать протяжённое инженерное сооружение вдоль границы, но вскоре выяснилось, что реализация плана требует гораздо большего финансирования. По данным местных СМИ, строительство 200 километров обойдётся в 362 млн евро, и именно эта сумма стала ключевым фактором пересмотра стратегии. В karelinform.ru уточнялось что полностью перекрыть линию длиной около 1300 км в таких условиях невозможно.

Оставшиеся более тысячи километров придётся контролировать традиционными методами, от которых Финляндия не планировала отказываться полностью. Это патрулирование, использование наблюдательной техники и другие механизмы охраны, давно применяемые на удалённых участках. Так что новая инфраструктура станет лишь дополнением к уже существующим практикам, а не заменой им.

Споры вокруг эффективности

Экспертное сообщество неоднозначно оценивает пользу подобного барьера. Доктор политических наук Александр Михайленко считает происходящее симптомом более широкой европейской тенденции. По его мнению, в ЕС всё чаще преобладают эмоциональные установки и демонстративные решения, которые вытесняют рациональный анализ. Он отмечает, что свыше 1100 км границы всё равно останутся без капитального ограждения, что превращает проект в дорогую, но ограниченную по охвату меру.

Скепсис касается и возможной практической отдачи. Михайленко сомневается, что инженерные конструкции способны играть значимую роль в эпоху высокоточных технологий и современных средств наблюдения. Так что эффективность заграждения может оказаться заметно ниже ожидаемой, особенно с учётом его стоимости.

Реакция российских представителей

В России происходящее воспринимают с долей иронии и непонимания.

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится", — сказала дипломат, представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позицию Кремля озвучивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который выражал сожаление в связи с выбранным Хельсинки курсом. Он подчёркивал, что российская сторона соблюдает все нормы приграничного режима и не меняла своего поведения на линии соприкосновения.

Продолжение строительства несмотря на ограничения

Финляндия не сворачивает проект, хотя признаёт, что полностью закрыть границу не получится. Вложенные средства уже стали одними из крупнейших в современной истории пограничной службы страны, и завершение текущего этапа рассматривается как необходимое условие для дальнейшей охраны территории.

Даже ограниченный по масштабу участок изменит инфраструктуру контроля и станет самым дорогостоящим элементом модернизации восточного направления, на которое власти Суоми ранее не выделяли столь значимых ресурсов. Пересмотр первоначальных амбиций не остановил строительство, но показал пределы возможностей и финансового потенциала проекта.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и Хоббит
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.