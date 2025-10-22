Рынок затаил дыхание: Мосбиржа растёт, но над ней сгущаются американо-венгерские тучи

5:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом. По итогам торгов 22 октября индекс Мосбиржи поднялся на 0,78% и составил 2 653 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,4%, достигнув отметки 1 023,52 пункта. При этом курс юаня слегка ослаб — минус три копейки, до 11,37 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Набрюдение за ростом

"Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе, сумев отыграть часть вчерашних потерь, однако вернуть рубежи над 2 700 пунктов не удалось. Поток различных слухов и заявлений касательно саммита президентов РФ и США в Будапеште не вселяет уверенности. Тем не менее, венгерский премьер Виктор Орбан заверил, что встреча готовится, но ее дата еще не определена", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Основные итоги торгов

Понедельник стал позитивным днем для большинства российских бумаг. Поддержку рынку оказало восстановление спроса на акции энергетического сектора и стабильность рубля в пределах текущего диапазона. Инвесторы постепенно возвращаются к покупкам после волатильной прошлой недели.

Лидеры роста

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ОГК-2 (+2,9%) на новости об утверждении дивидендов с очень высокой дивидендной доходностью на общем собрании акционеров", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок позитивно воспринял решение компании, что поддержало интерес инвесторов. Акции энергетиков в целом показывают уверенный рост в преддверии закрытия реестров.

Бумаги-аутсайдеры

Лидерами снижения, по словам эксперта, стали обыкновенные акции "Татнефти" (-2%). Снижение котировок аналитики связывают с коррекцией цен на нефть и фиксацией прибыли инвесторами после роста прошлых недель. Давление на нефтяные бумаги усилилось из-за колебаний мировых котировок Brent, которые снизились к отметке 82 долларов за баррель.

Прогноз на 23 октября

Эксперты сходятся во мнении, что 23 октября рынок продолжит колебания в узком диапазоне.

"Прогноз 'БКС мир инвестиций' по индексу Мосбиржи на 23 октября — 2 625-2 725 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю — 80-83 рубля, юаня — 11,25-11,55 рубля", — отметил Александр Шепелев.

"23 октября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 23 октября — 79-81 рубль, 93-95 рублей и 11,1-11,5 рубля соответственно", — считает Наталья Мильчакова.

А что если рынок пойдет вниз?

Если геополитические риски усилятся, а нефть опустится ниже 80 долларов, индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 2 600 пунктов. Однако аналитики отмечают, что значительного обвала ожидать не стоит: корпоративные отчеты остаются в целом позитивными, а внутренний спрос поддерживает экономику.

В случае снижения эксперты рекомендуют обратить внимание на защитные активы - акции компаний телекоммуникационного и электроэнергетического секторов, которые демонстрируют устойчивость даже при падении рынка.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост дивидендной доходности по ряду бумаг Волатильность нефти влияет на нефтегазовые акции Стабильный рубль в пределах прогноза Снижение внешнеэкономической активности Поддержка внутреннего спроса на акции Отсутствие четких сигналов по международной повестке Рост интереса к энергетическому сектору Геополитическая неопределенность Интересный факт • Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 2 700 пунктов в 2019 году. Исторический контекст В 2020 году рынок пережил сильнейшее падение из-за пандемии, когда индекс опускался ниже 2 000 пунктов. В 2022 году резкое ослабление рубля вызвало краткосрочный всплеск котировок экспортеров. В 2023 году рост дивидендных выплат стал главным драйвером для восстановления рынка.