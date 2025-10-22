Скандал в коньячном мире: Пашинян ставит крест на известном напитке

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что производство коньяка в Армении недопустимо, поскольку местные производители не обладают лицензией на использование данного наименования.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

На родине коньяка

Коньяк представляет собой вид бренди, изготавливаемый из конкретных сортов винограда по уникальной технологии в городе Коньяк, расположенном во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ сложилась практика, когда любой бренди, отвечающий установленным стандартам, может быть назван коньяком, независимо от его географического происхождения.

Пашинян подчеркнул, что с 2018 года поднимает вопрос о необходимости изменения подхода к данному вопросу. Он привел пример, что в Армении, по аналогии с невозможностью производства "Джермука" вне города Дилижан, так же нельзя производить коньяк или шампанское.

Отказ от термина "коньяк"

Во время выступления в парламенте он упомянул жалобы, поступившие от известных международных компаний, касающиеся подделки продукции в Армении.

В июне 2021 года армянское правительство заключило финансовое соглашение с Европейским союзом, в рамках которого Еревану было выделено три миллиона евро для постепенного отказа от использования термина "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года министерство экономики Армении сообщило о согласовании с ЕС бренда "Армянский бренди", который станет географическим указанием для коньячной продукции, соответствующей определенным стандартам качества.

С конца февраля была запущена программа, поддерживаемая Европейским союзом, направленная на продвижение наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции, пишет РИА Новости.