Скандал в коньячном мире: Пашинян ставит крест на известном напитке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что производство коньяка в Армении недопустимо, поскольку местные производители не обладают лицензией на использование данного наименования.
Коньяк представляет собой вид бренди, изготавливаемый из конкретных сортов винограда по уникальной технологии в городе Коньяк, расположенном во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ сложилась практика, когда любой бренди, отвечающий установленным стандартам, может быть назван коньяком, независимо от его географического происхождения.
Пашинян подчеркнул, что с 2018 года поднимает вопрос о необходимости изменения подхода к данному вопросу. Он привел пример, что в Армении, по аналогии с невозможностью производства "Джермука" вне города Дилижан, так же нельзя производить коньяк или шампанское.
Во время выступления в парламенте он упомянул жалобы, поступившие от известных международных компаний, касающиеся подделки продукции в Армении.
В июне 2021 года армянское правительство заключило финансовое соглашение с Европейским союзом, в рамках которого Еревану было выделено три миллиона евро для постепенного отказа от использования термина "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года министерство экономики Армении сообщило о согласовании с ЕС бренда "Армянский бренди", который станет географическим указанием для коньячной продукции, соответствующей определенным стандартам качества.
С конца февраля была запущена программа, поддерживаемая Европейским союзом, направленная на продвижение наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции, пишет РИА Новости.
