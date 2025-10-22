Праздничный стол под вопросом: почему цены на мясо индейки в США взлетели на 40%

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Федерации американских фермерских бюро, оптовые цены на индейку выросли примерно на 40 % по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use запеченная индейка

Убытки от птичьего гриппа

Высокопатогенный птичий грипп (ВППГ) нанёс серьёзный удар по индейководству в США, затронув около 18,7 миллиона индеек. На 1 октября 2025 года было зафиксировано 2,2 миллиона заражённых индеек в 12 штатах. В этом году было выращено 195 миллионов индеек — на 3 % меньше, чем в прошлом. По данным министерства сельского хозяйства, в этом месяце около 514 000 индеек пострадали от вспышек птичьего гриппа, особенно в Миннесоте.

Надежда на успешные праздничные ужины

Но эксперты уверены, что праздничные ужины ко Дню благодарения (27 ноября) состоятся. Президент Федерации Лесли Оден отметила, что американские производители и переработчики индейки работают круглосуточно. Она уверена, что проблемы, связанные с поставками будут разрешены. Однако рекомендует заранее спланировать покупку определённого размера тушки индейки.