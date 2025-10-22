Технологии Добра от Совкомбанка предлагают НКО новый сервис для оптимизации работы с соцсетями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Экономика

На портал благотворительного проекта "Технологии Добра" добавлен новый полезный инструмент — сервис SMMplanner для автоматизации публикаций в социальных сетях. Сервис позволяет планировать посты, создавать контент с помощью искусственного интеллекта, анализировать статистику и эффективно работать в команде.

Технологии Добра от Совкомбанка
Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Технологии Добра от Совкомбанка

Он особенно полезен для тех, кто хочет регулярно публиковать контент, но не всегда имеет возможность делать это вручную, нуждается в помощи с текстами и идеями для постов или стремится лучше понимать предпочтения своей аудитории. Этот сервис поможет некоммерческим организациям оптимизировать работу с социальными сетями, делая их коммуникацию с аудиторией более эффективной и профессиональной.

Некоммерческие организации — участники проекта "Технологии Добра" получают доступ к профессиональному тарифу SMMplanner бесплатно. В рамках этого тарифа доступны такие функции, как автопостинг, AI-ассистент для генерации текстов и идей, аналитика публикаций, готовые шаблоны для оформления контента и удобный редактор изображений.
Узнать больше о проекте "Технологии Добра" и стать его участником можно по ссылке.

Информация, содержащаяся в настоящем электронном сообщении и приложениях к нему, является конфиденциальной и предназначена исключительно для лица, которому адресована. Если Вы не являетесь адресатом настоящего письма, пожалуйста, не копируйте настоящее сообщение или приложения к нему, не раскрывайте их содержание любым третьим лицам, немедленно сообщите о получении письма отправителю по телефону или ответным письмом, после чего немедленно удалите все полученные материалы со своего компьютера. Мы оставляем за собой право осуществлять мониторинг всей переписки через свои внутренние или внешние сетевые ресурсы. Информируем Вас, что Вам не следует использовать информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, для какой-либо противозаконной деятельности.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
