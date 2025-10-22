Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россия анонсировала значительное увеличение межправительственного кредитования, планируя выделить до 1,8 трлн рублей ($18,5 млрд) в течение ближайших трёх лет. Это на 14% больше, чем было запланировано ранее.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

 Цели и задачи кредитного пакета

Кредитный пакет является ключевым инструментом поддержки национального экспорта и укрепления экономического влияния России на мировой арене.

Средства будут направлены на долгосрочные инвестиции, включая инфраструктурные проекты и прямую закупку российской продукции и технологий.

 Направления финансирования

Основные средства будут направлены на закупку российской продукции и технологий. Это включает:

  • строительство АЭС "Росатомом" в Египте, Турции и Бангладеш;
  • стратегические инфраструктурные проекты, например, железная дорога в Иране;
  • приобретение военной техники для Вьетнама.

Об этом пишет argumenti.ru.

Геополитические выгоды

Эксперты отмечают, что геополитическая выгода и обеспечение загрузки отечественных предприятий важнее краткосрочных финансовых рисков. Ожидаемый возврат средств составляет около 708 млрд рублей за три года, что связано с долгосрочным характером займов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
