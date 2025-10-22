В день увольнения — полный расчёт: как получить законные выплаты за неиспользованный отпуск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

При увольнении вопрос с неиспользованным отпуском всегда волнует сотрудников: ведь за каждый день отдыха, который не удалось взять, положена денежная компенсация. Разберёмся, когда именно и в каком объёме должны выплатить эти деньги в 2025 году.

Девушка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Девушка

Когда работнику обязаны выплатить компенсацию

Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в день увольнения. Именно тогда работодатель обязан полностью рассчитать сотрудника — выдать заработную плату, компенсацию за отпуск и другие положенные выплаты.

"В день увольнения работник должен получить копию приказа, трудовую книжку, если она в бумажном виде, а также полный расчёт", — напомнил юрист Юрий Капштык.

Это требование закреплено в статье 140 Трудового кодекса РФ. Если расчёт не произведён в установленный день, компания нарушает закон, и сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

За какой период начисляется компенсация

Размер выплаты зависит от того, сколько времени человек успел проработать:

  • если сотрудник отработал 11 месяцев и более, он получает компенсацию за полный рабочий год;
  • если срок меньше — компенсацию рассчитывают пропорционально отработанному времени.

Например, если человек проработал 6 месяцев из 12, ему выплатят сумму за половину ежегодного отпуска.

Исключения: когда выплатят за весь год раньше

Есть ситуации, при которых компенсация начисляется за весь год, даже если сотрудник не успел полностью его отработать. Роструд разъясняет, что это возможно при:

  • ликвидации организации;
  • сокращении штата;
  • призыве на военную службу;
  • увольнении из-за состояния здоровья или непригодности к работе.

В этих случаях достаточно отработать от 5,5 до 11 месяцев, чтобы получить компенсацию за полный отпуск.

Как рассчитывается сумма

Количество оплачиваемых дней определяют по формуле:

(Количество отработанных месяцев x 2,33 дня) — так как ежегодный отпуск в России составляет 28 календарных дней, то на один месяц приходится 2,33 дня.

Затем это число умножают на средний дневной заработок, рассчитанный за последние 12 месяцев.

Пример

Сотрудник проработал 8 месяцев и за год имел средний заработок 60 000 рублей в месяц.

Расчёт будет таким:

  • 8x2,33 = 18,64 дня отпуска.
  • 60 000x12 / 29,3 = 24 568 руб. (среднедневной заработок ≈ 819,8 руб.)
  • 819,8x18,64 = 15 275 руб. компенсации.

Что делать, если расчёт задержали

Если в день увольнения выплату не произвели, работник вправе:

  • Обратиться к работодателю письменно — иногда это помогает урегулировать вопрос без конфликтов.
  • Подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру.
  • Подать иск в суд.

"Если дело будет рассматриваться в суде, работодатель обязан будет оплатить этот период через восстановление сотрудника на работе", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Таким образом, задержка выплат оборачивается для компании не только штрафами, но и дополнительными расходами.

Советы, чтобы избежать споров

  • Перед увольнением уточните количество неиспользованных дней отпуска в отделе кадров.
  • Проверьте дату последнего отпуска — это поможет избежать ошибок в расчётах.
  • Сохраняйте копии всех документов, связанных с увольнением и расчётом.
  • При несогласии с суммой — запросите расчёт компенсации в письменном виде.

А что если сотрудник уходит по собственному желанию

При добровольном увольнении правила остаются те же. Работодатель обязан произвести полный расчёт, включая компенсацию за отпуск, в последний рабочий день, независимо от причины ухода.

Если же сотрудник использовал отпуск авансом, работодатель имеет право удержать сумму за "перерасходованные" дни из окончательного расчёта.

Когда выплачивается компенсация

Основание увольнения Срок выплаты Компенсация за отпуск
По собственному желанию В день увольнения Пропорционально времени работы
Сокращение штата В день увольнения За полный рабочий год при стаже от 5,5 месяцев
Ликвидация организации В день увольнения За полный год
Призыв на военную службу В день увольнения За полный год
Увольнение по болезни В день увольнения За полный год

Мифы и правда

  • Миф: работодатель может выплатить компенсацию позже, вместе с зарплатой за месяц.
    Правда: по закону расчёт обязаны произвести в день увольнения.
  • Миф: если человек проработал меньше полугода, ему ничего не полагается.
    Правда: компенсация начисляется даже за несколько месяцев — пропорционально.
  • Миф: компенсация за отпуск облагается налогами.
    Правда: да, как и зарплата, эта сумма облагается НДФЛ и учитывается при расчёте страховых взносов.

Три интересных факта

  • Средняя компенсация за неиспользованный отпуск в 2025 году по данным Роструда составляет около 17 000 рублей.
  • Работодатель обязан не только выплатить компенсацию, но и внести запись об этом в бухгалтерские документы.
  • Некоторые компании предлагают заменить отпуск деньгами по желанию сотрудника — это запрещено законом, кроме случаев увольнения.

Исторический контекст

  • Норма о компенсации за неиспользованный отпуск появилась в Трудовом кодексе ещё в 1970-х годах.
  • После реформы 2001 года срок выплаты был закреплён именно как "в день увольнения".

Таким образом, каждый сотрудник, покидающий место работы, вправе рассчитывать на своевременную и полную выплату компенсации за неиспользованный отпуск — это гарантированное законом право, которое стоит отстаивать, сообщает сайт aif.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
