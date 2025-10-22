В день увольнения — полный расчёт: как получить законные выплаты за неиспользованный отпуск

При увольнении вопрос с неиспользованным отпуском всегда волнует сотрудников: ведь за каждый день отдыха, который не удалось взять, положена денежная компенсация. Разберёмся, когда именно и в каком объёме должны выплатить эти деньги в 2025 году.
Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в день увольнения. Именно тогда работодатель обязан полностью рассчитать сотрудника — выдать заработную плату, компенсацию за отпуск и другие положенные выплаты.
"В день увольнения работник должен получить копию приказа, трудовую книжку, если она в бумажном виде, а также полный расчёт", — напомнил юрист Юрий Капштык.
Это требование закреплено в статье 140 Трудового кодекса РФ. Если расчёт не произведён в установленный день, компания нарушает закон, и сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Размер выплаты зависит от того, сколько времени человек успел проработать:
Например, если человек проработал 6 месяцев из 12, ему выплатят сумму за половину ежегодного отпуска.
Есть ситуации, при которых компенсация начисляется за весь год, даже если сотрудник не успел полностью его отработать. Роструд разъясняет, что это возможно при:
В этих случаях достаточно отработать от 5,5 до 11 месяцев, чтобы получить компенсацию за полный отпуск.
Количество оплачиваемых дней определяют по формуле:
(Количество отработанных месяцев x 2,33 дня) — так как ежегодный отпуск в России составляет 28 календарных дней, то на один месяц приходится 2,33 дня.
Затем это число умножают на средний дневной заработок, рассчитанный за последние 12 месяцев.
Сотрудник проработал 8 месяцев и за год имел средний заработок 60 000 рублей в месяц.
Если в день увольнения выплату не произвели, работник вправе:
"Если дело будет рассматриваться в суде, работодатель обязан будет оплатить этот период через восстановление сотрудника на работе", — пояснил юрист Юрий Капштык.
Таким образом, задержка выплат оборачивается для компании не только штрафами, но и дополнительными расходами.
При добровольном увольнении правила остаются те же. Работодатель обязан произвести полный расчёт, включая компенсацию за отпуск, в последний рабочий день, независимо от причины ухода.
Если же сотрудник использовал отпуск авансом, работодатель имеет право удержать сумму за "перерасходованные" дни из окончательного расчёта.
|Основание увольнения
|Срок выплаты
|Компенсация за отпуск
|По собственному желанию
|В день увольнения
|Пропорционально времени работы
|Сокращение штата
|В день увольнения
|За полный рабочий год при стаже от 5,5 месяцев
|Ликвидация организации
|В день увольнения
|За полный год
|Призыв на военную службу
|В день увольнения
|За полный год
|Увольнение по болезни
|В день увольнения
|За полный год
Таким образом, каждый сотрудник, покидающий место работы, вправе рассчитывать на своевременную и полную выплату компенсации за неиспользованный отпуск — это гарантированное законом право, которое стоит отстаивать, сообщает сайт aif.ru.
