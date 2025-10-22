Авария приостановила поставки на Оренбургском ГПЗ: риски для пропан-бутана растут

Биржевые котировки пропан-бутана начали ускоренно расти после аварии на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) компании "Газпром", который является одним из крупнейших в мире комплексов по переработке газа.

Участники рынка опасаются, что если ремонт на ГПЗ затянется, зимой цены на сжиженные углеводородные газы могут не снизиться, как это обычно бывает, а останутся на высоком уровне.

Последствия для добычи и сырья

Приостановка работы предприятия также может привести к снижению добычи на месторождении Карачаганак в Казахстане, приём сырья с которого Оренбургский ГПЗ уже остановил. Это создает дополнительные риски для стабильности поставок.

Ценовой рост на Петербургской бирже

21 октября котировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Петербургской бирже по наиболее ликвидному территориальному индексу Урала и Сибири выросли на 3,92%, достигнув 17,9 тысяч рублей. Это стало максимальным значением с 11 августа и самым значительным ростом цен за один торговый день с 10 октября, когда стоимость СУГ начала постепенно увеличиваться. За этот период цены на СУГ подорожали на 16,5%.