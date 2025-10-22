Авария приостановила поставки на Оренбургском ГПЗ: риски для пропан-бутана растут

Биржевые котировки пропан-бутана начали ускоренно расти после аварии на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) компании "Газпром", который является одним из крупнейших в мире комплексов по переработке газа.
Участники рынка опасаются, что если ремонт на ГПЗ затянется, зимой цены на сжиженные углеводородные газы могут не снизиться, как это обычно бывает, а останутся на высоком уровне.
Приостановка работы предприятия также может привести к снижению добычи на месторождении Карачаганак в Казахстане, приём сырья с которого Оренбургский ГПЗ уже остановил. Это создает дополнительные риски для стабильности поставок.
21 октября котировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Петербургской бирже по наиболее ликвидному территориальному индексу Урала и Сибири выросли на 3,92%, достигнув 17,9 тысяч рублей. Это стало максимальным значением с 11 августа и самым значительным ростом цен за один торговый день с 10 октября, когда стоимость СУГ начала постепенно увеличиваться. За этот период цены на СУГ подорожали на 16,5%.
