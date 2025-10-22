Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Сумма удовлетворённых требований по взысканию налогов и сборов с бизнеса за первое полугодие 2025 года достигла 3 миллиардов рублей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эти данные были опубликованы судебным департаментом при Верховном суде, с которыми ознакомились "Ведомости". Всего за первые шесть месяцев в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 дел, что чуть меньше показателя аналогичного периода 2024 года (1612 дел).

В первом полугодии 2025 года было рассмотрено 1083 спора, еще 155 дел прекращено, а 108 оставлено без рассмотрения. Сумма удовлетворенных требований в этом году более чем в 10 раз превышает уровень за аналогичный период прошлого года (287,74 миллиона рублей), но на 32% ниже, чем в первые шесть месяцев 2023 года (4,41 миллиарда рублей).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
