Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах

Сумма удовлетворённых требований по взысканию налогов и сборов с бизнеса за первое полугодие 2025 года достигла 3 миллиардов рублей.

Эти данные были опубликованы судебным департаментом при Верховном суде, с которыми ознакомились "Ведомости". Всего за первые шесть месяцев в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 дел, что чуть меньше показателя аналогичного периода 2024 года (1612 дел).

В первом полугодии 2025 года было рассмотрено 1083 спора, еще 155 дел прекращено, а 108 оставлено без рассмотрения. Сумма удовлетворенных требований в этом году более чем в 10 раз превышает уровень за аналогичный период прошлого года (287,74 миллиона рублей), но на 32% ниже, чем в первые шесть месяцев 2023 года (4,41 миллиарда рублей).