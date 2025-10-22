40 млн вернулись в казну: кара небесная настигла дельцов из Ростова-на-Дону

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал наличие картельного сговора между компаниями Ростова-на-Дону и управлением торговли города по аренде нестационарных ларьков.
В результате нарушители вернули почти 40 миллионов рублей в бюджет страны, как сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.
Суд поддержал позицию Ростовского УФАС России, признав участниками антиконкурентного соглашения такие компании, как ООО "Альфа", ООО "Меркой", ООО "Паллада", ООО "Бетта", ООО "Лео", ООО "Спектр" и управление торговли и бытового обслуживания г. Ростова-на-Дону. Все эти компании выполнили требования антимонопольной службы и уже вернули более 39 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации.
Ранее Ростовское УФАС выявило сговор между управлением торговли и бытового обслуживания и шестью коммерческими фирмами. Они сдавали места для размещения ларьков в субаренду по завышенной цене, получая при этом доход, который должен был поступать в муниципальный бюджет. ФАС выдала предписания об отмене заключенных договоров и возврате незаконных доходов в бюджет, пишет ТАСС.
