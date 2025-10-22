Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельные лепешки за копейки: бюджетный рецепт, который покорит сердце каждого гурмана
Держать авто на балансе — как второго члена семьи: бензин вместо завтраков, налоги вместо подарков
Змеи, мумии и сигналы из космоса: неделя, когда наука снова переписала границы возможного
Быстро, сытно и по-настоящему вкусно: как приготовить спагетти, от которых не оторвёшься
Организм не забыл вирус: почему кашель не отпускает неделями даже после выздоровления
Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают
Стилист Эльвира Янковская: арест и слёзы на заседании суда — что произошло
С первого раза отдала код: как Лолита Милявская стала жертвой мошенников
Эти слова на дороге обернутся проблемами: чего не стоит говорить сотруднику ГИБДД

40 млн вернулись в казну: кара небесная настигла дельцов из Ростова-на-Дону

1:25
Экономика

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал наличие картельного сговора между компаниями Ростова-на-Дону и управлением торговли города по аренде нестационарных ларьков.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

В результате нарушители вернули почти 40 миллионов рублей в бюджет страны, как сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Согласие компаний и возврат средств

Суд поддержал позицию Ростовского УФАС России, признав участниками антиконкурентного соглашения такие компании, как ООО "Альфа", ООО "Меркой", ООО "Паллада", ООО "Бетта", ООО "Лео", ООО "Спектр" и управление торговли и бытового обслуживания г. Ростова-на-Дону. Все эти компании выполнили требования антимонопольной службы и уже вернули более 39 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации.

 Раскрытие сговора и предписания ФАС

Ранее Ростовское УФАС выявило сговор между управлением торговли и бытового обслуживания и шестью коммерческими фирмами. Они сдавали места для размещения ларьков в субаренду по завышенной цене, получая при этом доход, который должен был поступать в муниципальный бюджет. ФАС выдала предписания об отмене заключенных договоров и возврате незаконных доходов в бюджет, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Последние материалы
Маленькие яблочки — большие возможности: вот зачем садоводы возвращают ягодную красавицу
Хватит стоять у плиты: эти пирожки с мясом из микроволновки готовятся быстрее, чем закипает чайник
Поезда слов и звуков: мозг оказался похож на метро, где каждый вагон везёт свой смысл
Слепая мотивация опаснее лени: когда желание стать лучше превращает спорт в стресс и ведёт к выгоранию
Мороз, лёд и капризный движок: 5 вещей, которые спасут вашу машину зимой
Ваша кухня хранит скрытое пространство: секрет, который знают дизайнеры, но не раскрывают
Вода возвращает контроль: как правильное питьё помогает терять килограммы без усилий
Куб против радаров: Россия глушит разведку Украины в Харьковской области
Пленник ТЦК: раскрыта страшная судьба пойманных уклонистов
Баба-яга не долетела: раскрыта тактика российских FPV-дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.