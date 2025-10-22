40 млн вернулись в казну: кара небесная настигла дельцов из Ростова-на-Дону

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал наличие картельного сговора между компаниями Ростова-на-Дону и управлением торговли города по аренде нестационарных ларьков.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

В результате нарушители вернули почти 40 миллионов рублей в бюджет страны, как сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Согласие компаний и возврат средств

Суд поддержал позицию Ростовского УФАС России, признав участниками антиконкурентного соглашения такие компании, как ООО "Альфа", ООО "Меркой", ООО "Паллада", ООО "Бетта", ООО "Лео", ООО "Спектр" и управление торговли и бытового обслуживания г. Ростова-на-Дону. Все эти компании выполнили требования антимонопольной службы и уже вернули более 39 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации.

Раскрытие сговора и предписания ФАС

Ранее Ростовское УФАС выявило сговор между управлением торговли и бытового обслуживания и шестью коммерческими фирмами. Они сдавали места для размещения ларьков в субаренду по завышенной цене, получая при этом доход, который должен был поступать в муниципальный бюджет. ФАС выдала предписания об отмене заключенных договоров и возврате незаконных доходов в бюджет, пишет ТАСС.