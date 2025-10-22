Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Биткоин-киты меняют тактику: что происходит с криптовалютой

Экономика

Крупные держатели биткоина стали активнее переводить свои монеты в биржевые фонды (ETF).

Рост биткоина
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост биткоина

Как сообщает Bloomberg, с недавних пор клиенты ETF могут конвертировать свои биткоины в акции фондов, минуя долларовые переводы. Один из ETF от BlackRock уже привлёк более $3 миллиардов в криптовалюте таким образом.

Новый подход к обмену криптовалюты

С июля этого года в США крупным инвесторам разрешили обменивать свои биткоины непосредственно на акции ETF. Этот метод расчёта, называемый in-kind, стал практиковаться в большинстве фондов. При этом не фиксируется продажа, не используются фиатные средства и, как правило, такие операции не облагаются налогами.

 Изменение в правилах работы фондов

Ранее фонды работали только по модели in-cash, что означало продажу биткоинов за доллары перед покупкой акций ETF. Новый подход позволяет инвесторам передавать криптовалюту напрямую, что значительно облегчает процесс и делает его более выгодным. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
