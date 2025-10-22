Биткоин-киты меняют тактику: что происходит с криптовалютой

Крупные держатели биткоина стали активнее переводить свои монеты в биржевые фонды (ETF).

Как сообщает Bloomberg, с недавних пор клиенты ETF могут конвертировать свои биткоины в акции фондов, минуя долларовые переводы. Один из ETF от BlackRock уже привлёк более $3 миллиардов в криптовалюте таким образом.

Новый подход к обмену криптовалюты

С июля этого года в США крупным инвесторам разрешили обменивать свои биткоины непосредственно на акции ETF. Этот метод расчёта, называемый in-kind, стал практиковаться в большинстве фондов. При этом не фиксируется продажа, не используются фиатные средства и, как правило, такие операции не облагаются налогами.

Изменение в правилах работы фондов

Ранее фонды работали только по модели in-cash, что означало продажу биткоинов за доллары перед покупкой акций ETF. Новый подход позволяет инвесторам передавать криптовалюту напрямую, что значительно облегчает процесс и делает его более выгодным.