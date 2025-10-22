Миллионы за квадрат: зафиксированы данные о самой дорогой однушке в Москве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Экономика

Согласно исследованию, проведённому Whitewill и "Балчуг Девелопмент", лидером по стоимости среди однокомнатных квартир в новостройках Москвы стала квартира, оценённая в 557,1 млн рублей.

Об этом сообщили Известия, ссылаясь на данные аналитиков.

Расположение и характеристики

Самый дорогой объект находится в Якиманке и занимает площадь 125 квадратных метров. Цена одного квадратного метра в этой квартире достигает впечатляющих 4,5 млн рублей. Второе и третье места заняли квартиры в Тверском районе: первая — 123,1 кв. метра стоимостью 369,3 млн рублей, вторая — 109,6 кв. метров за 361,7 млн рублей.

Факторы ценообразования

Все три квартиры расположены в самом центре Москвы, в пределах пяти километров от Кремля. Ирина Соболева, коммерческий директор "Балчуг Девелопмент", объясняет высокую стоимость уникальными особенностями, предлагаемыми жилыми комплексами премиум-класса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
