Цифры говорят сами за себя: морковь дорожает, а инфляция не спит

Согласно данным, озвученным создателем Индекса Мишек, заведующим лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александром Абрамовым, в течение недели, с 11 по 18 октября, розничные цены на морковь в российских магазинах продемонстрировали рост на 8,3%.

Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

По его словам, за рассматриваемый период индекс Мишек в целом показал увеличение на 0,6%, ускорившись по сравнению с предыдущей неделей, когда рост составлял 0,3%, пишет Газета.Ru.

За отмеченный недельный отрезок времени изменение цен коснулось единственного товара — моркови, в то время как стоимость других продуктов питания не претерпела изменений. В годовом выражении Индекс Мишек увеличился на 10,8%, что также превышает предыдущий показатель, равный 7,2%.