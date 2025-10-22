Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные

Экономика

Согласно информации, представленной Центральным Банком, ипотечные обязательства населения России продемонстрировали увеличение на 0,8% в сентябре 2025 года. Общий размер ипотечного долга достиг отметки в 22,6 триллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Анализ Центробанка

Данные изменения отражены в аналитическом обзоре ЦБ, посвященном развитию банковской сферы. Регулятор указывает на то, что ипотечный портфель финансовых организаций вырос на 1,0%.

Влияние государственных программ

В обзоре подчеркивается, что умеренный рост ипотечной задолженности обусловлен преимущественно реализацией государственных программ поддержки. Доля кредитов, выданных в рамках таких программ, составляет 80% от общего объема.

Рыночная ипотека и высокие ставки

Наблюдается тенденция к увеличению выдачи ипотечных кредитов на рыночных условиях, однако объемы пока остаются незначительными из-за высоких процентных ставок.

Процентные ставки и объёмы выдачи

В конце сентября 2025 года средняя рыночная процентная ставка по ипотечным программам составила 21,3%. Предварительные данные говорят о том, что в сентябре объём выданных кредитов по рыночной ипотеке достиг 92 миллиардов рублей, тогда как в августе этот показатель равнялся 73 миллиардам.