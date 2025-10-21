Куда уходят клиенты? Маникюрные салоны в панике считают убытки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В текущем году, начиная с января 2025, количество посещений маникюрных салонов и студий уменьшилось на 5-8% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тенденция изменилась

Об этом сообщила Ляля Садыкова, занимающая пост президента в Ассоциации предпринимателей бьюти-индустрии, в интервью изданию "Ведомости". Она отметила, что в последнее время наблюдался ежегодный рост интереса к данному виду услуг в пределах 12-17%, однако в текущем году тенденция изменилась в противоположную сторону.

 Согласно подсчётам компании Analytic Research Group, два года назад объем российского рынка косметических и парикмахерских услуг показал рост на 12,1%, достигнув отметки в 212,9 млрд рублей. Прогнозировалось, что в 2024 году он продемонстрирует дальнейшее увеличение на 4,6%, достигнув 222,6 млрд рублей.

Сокращение клиентского потока

Информацию о сокращении клиентского потока в специализированных салонах подтверждают и представители самих заведений. Антон Дерконос, который является управляющим партнёром сети "Пальчики", а также салонов "Фейсолоджи" и "Шевелюр", сообщил "Ведомостям", что за первые 10 месяцев 2025 года спрос на маникюрные услуги в их сети снизился на 6-7%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
