Торговые центры против маркетплейсов: кто победит в ценовой войне

Союз торговых центров России обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением ограничить возможность маркетплейсов снижать цены на товары. По мнению представителей отрасли, такая ценовая политика создаёт "недобросовестную конкуренцию" и бьёт по их прибыли.

Однако не все с этим согласны. Свое мнение высказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

"Покупатель выбирает там, где выгодно"

"В этом конфликте мы на стороне потребителя. Надеюсь, что и ФАС занимает такую же позицию. А потребитель заинтересован в одном: в доступных ценах за нужный товар", — сказал Сергей Миронов.

Политик отметил, что попытка ограничить маркетплейсы выглядит попыткой вернуть прошлое. По его словам, "пик популярности торговых центров и их высоких прибылей остался в прошлом", и сегодня они не могут конкурировать с онлайн-платформами по удобству и ассортименту.

Проблема не в демпинге

Миронов подчеркнул, что реальная проблема не в ценовой политике интернет-площадок, а в том, что формат крупных торговых центров устарел. Чтобы сохранить позиции, им необходимо меняться — развивать сервисы, внедрять технологии, делать упор на развлечения и комфорт.

"Сегодня торговые центры нуждаются в серьёзном переформатировании, и стоит на этом сосредоточить усилия, а не бежать "к дяденьке" и просить найти управу на обидчиков", — заявил депутат, которого цитирует Газета.Ru.

Контроль всё же необходим

При этом политик согласился, что деятельность онлайн-платформ нуждается в регулировании. Закон о маркетплейсах, вступивший в силу в 2024 году, защитил покупателей от подделок, но, по словам Миронова, "недостаточно защищает права предпринимателей и самозанятых".

Он считает, что государство должно выстроить баланс между интересами всех участников рынка — чтобы интернет-торговля развивалась, но без ущерба для малого бизнеса и офлайн-ритейла.

Что известно о жалобе ТЦ

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Союз торговых центров направил письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нём представители отрасли попросили провести оценку ценового демпинга со стороны маркетплейсов и рассмотреть возможность ограничения подобных действий. По их мнению, скидочные кампании и агрессивная конкуренция со стороны онлайн-платформ снижают посещаемость ТЦ и приводят к падению их доходов — за последние пять лет они сократились примерно на 20%.