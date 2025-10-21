Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаг к автопилоту: Mercedes-Benz научил машину предугадывать движение на дороге
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную

Торговые центры против маркетплейсов: кто победит в ценовой войне

Экономика

Союз торговых центров России обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением ограничить возможность маркетплейсов снижать цены на товары. По мнению представителей отрасли, такая ценовая политика создаёт "недобросовестную конкуренцию" и бьёт по их прибыли.

После покупки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
После покупки

Однако не все с этим согласны. Свое мнение высказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

"Покупатель выбирает там, где выгодно"

"В этом конфликте мы на стороне потребителя. Надеюсь, что и ФАС занимает такую же позицию. А потребитель заинтересован в одном: в доступных ценах за нужный товар", — сказал Сергей Миронов.

Политик отметил, что попытка ограничить маркетплейсы выглядит попыткой вернуть прошлое. По его словам, "пик популярности торговых центров и их высоких прибылей остался в прошлом", и сегодня они не могут конкурировать с онлайн-платформами по удобству и ассортименту.

Проблема не в демпинге

Миронов подчеркнул, что реальная проблема не в ценовой политике интернет-площадок, а в том, что формат крупных торговых центров устарел. Чтобы сохранить позиции, им необходимо меняться — развивать сервисы, внедрять технологии, делать упор на развлечения и комфорт.

"Сегодня торговые центры нуждаются в серьёзном переформатировании, и стоит на этом сосредоточить усилия, а не бежать "к дяденьке" и просить найти управу на обидчиков", — заявил депутат, которого цитирует Газета.Ru.

Контроль всё же необходим

При этом политик согласился, что деятельность онлайн-платформ нуждается в регулировании. Закон о маркетплейсах, вступивший в силу в 2024 году, защитил покупателей от подделок, но, по словам Миронова, "недостаточно защищает права предпринимателей и самозанятых".

Он считает, что государство должно выстроить баланс между интересами всех участников рынка — чтобы интернет-торговля развивалась, но без ущерба для малого бизнеса и офлайн-ритейла.

Что известно о жалобе ТЦ

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Союз торговых центров направил письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нём представители отрасли попросили провести оценку ценового демпинга со стороны маркетплейсов и рассмотреть возможность ограничения подобных действий. По их мнению, скидочные кампании и агрессивная конкуренция со стороны онлайн-платформ снижают посещаемость ТЦ и приводят к падению их доходов — за последние пять лет они сократились примерно на 20%.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Тайная сделка на $2,9 миллиарда: Германия снова вооружается по лекалам США
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную
FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.