Делимобиль пускает в долю: теперь на чужих машинах можно зарабатывать, не купив ни одной

4:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каршеринг в России переживает новый этап развития. Один из крупнейших игроков рынка — компания "Делимобиль" — объявила о запуске франшизной модели. Это решение должно ускорить экспансию бренда в регионы, где сервис пока не представлен, и привлечь новых партнёров, готовых разделить успех стремительно растущего направления.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Каршеринг

Новый виток развития

20 октября "Делимобиль" разместил на платформе hh. ru вакансию руководителя подразделения франчайзинга. В объявлении говорится о "новом масштабном этапе развития — запуске франшизной модели бизнеса". По словам представителей компании, цель — охватить больше регионов и выстроить устойчивую сеть представительств.

"Делимобиль" работает на рынке с 2015 года и сегодня занимает лидирующие позиции по числу автомобилей и географии присутствия. В автопарке компании насчитывается около 30 тысяч машин, что делает её крупнейшим оператором каршеринга в стране. Для сравнения: у конкурентов "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв" — по 20 тысяч автомобилей, а у BelkaCar — примерно 5 тысяч.

В первом полугодии 2025 года выручка компании составила 14,7 млрд рублей, что на 16% выше показателей прошлого года. Показатель EBITDA достиг 11,9 млрд рублей. После IPO в 2024 году, когда компания привлекла 4,2 млрд рублей, "Делимобиль" стал первым публичным оператором каршеринга в России.

Франшиза: от идеи до реализации

Впервые о франчайзинговой модели "Делимобиль" говорил ещё в 2017 году. Тогда развитие планировалось на базе сервиса Anytime, приобретённого год спустя. Однако проект не получил продолжения. Сейчас к идее вернулись, но уже с другим масштабом и опытом за плечами.

Компания уже работает в 15 крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Новая франшиза рассчитана прежде всего на города с населением от 500 тысяч человек, где пока нет присутствия бренда.

В стратегии компании — выход в три-пять новых городов ежегодно. Цель — к концу десятилетия охватить не менее 36 крупных населённых пунктов.

Почему ставка сделана на франчайзинг

Эксперты отмечают, что франшиза — это логичный шаг в развитии "Делимобиля".

"Франчайзинг позволит привлечь достаточно партнёров, чтобы реализовать планы по расширению. Своими силами компания вряд ли бы этого добилась", — считает главный редактор изданий "Трушеринг" и "Мобилити" Полина Волкова.

В качестве примера она приводит модель "Яндекс Такси", которая активно развивается через партнёрскую программу для таксопарков и показывает отличные результаты в регионах.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков уверен, что запуск франшизы поможет "Делимобилю" перераспределить затраты:

"Франчайзинг — хороший способ переложить часть расходов на партнёров в условиях роста стоимости такси и каршеринга", — отметил эксперт.

Как стать партнёром "Делимобиля"

В компании сообщили, что условия франшизы пока не раскрываются полностью — они будут зависеть от региона и партнёра. Но уже известно, что головная структура предложит помощь в закупке автомобилей через дистрибьюторов и предоставит технологическую платформу, включая приложения для управления автопарком, клиентскую базу и аналитику.

Партнёры, в свою очередь, будут отвечать за обслуживание машин и организацию локальной работы. Такой подход снижает риски и делает вход в бизнес более доступным.

Плюсы и минусы франшизы

Плюсы Минусы Поддержка известного бренда Высокие стартовые вложения Доступ к базе клиентов и IT Требуется обслуживание автопарка Перспективный рынок Конкуренция и сезонные колебания Возможность регионального лидерства Жёсткие стандарты франчайзера Интересный факт Первые каршеринговые проекты в стране появились в 2013 году, но массовое развитие началось после 2016-го.