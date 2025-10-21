Верховный суд решит, кому принадлежит доверие — инвесторам или государству

Банк России выступил с заявлением о намерении обжаловать в Верховном суде решение Арбитражного суда Уральского округа, который постановил изъять у миноритарных акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) принадлежащие им акции. Регулятор считает, что подобные решения создают опасный прецедент и подрывают доверие к российскому финансовому рынку.

Позиция регулятора: защита добросовестных инвесторов

В ЦБ подчеркнули, что право инвестора на сохранение купленных на бирже бумаг является неотъемлемым элементом стабильности фондового рынка.

"По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам", — отметили в регуляторе.

Решение суда, по которому у миноритарных акционеров изымаются бумаги, приобретённые ими через Московскую биржу, в Банке России расценивают как шаг, способный "подорвать доверие к финансовому рынку".

Регулятор ещё в первой инстанции указывал, что частные лица, купившие акции СМЗ на бирже, являются добросовестными приобретателями. А значит, изъятие этих активов у граждан противоречит принципам рыночной справедливости и правовым нормам.

Как развивалось дело

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге удовлетворил жалобу прокуратуры Пермского края и постановил изъять акции миноритарных акционеров СМЗ в пользу государства. Кассационная инстанция отменила постановление 17-го арбитражного апелляционного суда и оставила в силе решение суда первой инстанции от апреля 2024 года.

Согласно решению, Росимущество обязано выплатить компенсацию добросовестным инвесторам по рыночной стоимости истребованных акций.

"Суд вернул государству 10% акций миноритариев и обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций", — сообщил представитель прокуратуры.

Это решение стало первым случаем, когда в доход государства были изъяты ценные бумаги, купленные не напрямую, а через биржевой механизм.

Кто владел акциями СМЗ

ОАО "Соликамский магниевый завод" — стратегически важное предприятие Пермского края, выпускающее магний и редкоземельные металлы. Основные пакеты его акций ещё в 2022 году были возвращены в государственную собственность. Тогда по иску Генпрокуратуры изъяли 89,5% бумаг, принадлежавших частным инвесторам — Сергею Кирпичеву (15,45%), Владимиру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%).

С тех пор оставшиеся около 10% акций перешли к мелким инвесторам, приобретавшим бумаги на открытом рынке. Именно их доля и стала предметом нового судебного спора.

Возможные последствия решения

По мнению аналитиков, судебное решение, если оно вступит в силу, может привести к серьёзным последствиям для инвестиционного климата в России.

"Решение об изъятии акций у миноритариев, покупавших акции СМЗ на организованных торгах, может подорвать доверие инвесторов к биржевой торговле и спровоцировать отток капитала на зарубежные площадки", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

А что если решение останется в силе?

Если Верховный суд поддержит решение кассации, это создаст новую юридическую реальность: покупка бумаг на бирже перестанет быть абсолютной гарантией сохранности права собственности. Это может вынудить брокеров пересмотреть условия торгов и усилить информационные проверки.

В то же время решение ЦБ об обжаловании показывает готовность регулятора отстаивать интересы розничных инвесторов — тех, кто формирует основу российского рынка капитала.

Плюсы и минусы судебного решения

Плюсы Минусы Государство возвращает активы стратегического предприятия Подрыв доверия к фондовому рынку Добросовестным инвесторам обещана компенсация Возможный отток частных инвестиций за рубеж Создание судебного прецедента Угроза стабильности биржевых торгов Усиление роли Росимущества Репутационные риски для инвестиционной среды Мифы и правда Миф: покупка акций на бирже полностью защищает от любых рисков.

Правда: биржевая торговля снижает риски, но не исключает судебных решений, затрагивающих собственность.

Миф: государство не обязано компенсировать изъятые активы.

Правда: в этом деле Росимущество прямо обязано выплатить компенсации.