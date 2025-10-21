Бразилия подала недвусмысленный сигнал: награда Росатому сказала больше любых заявлений

"Росатом" удостоен награды Национального конгресса Бразилии. Информация об этом опубликована пресс-службой госкорпорации.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Энергия будущего

Компания стала победителем в конкурсе на бразильскую премию "Энергия будущего", учреждённую Межпартийным парламентским фронтом, занимающимся вопросами технологий и ядерной деятельности. Эта награда отмечает вклад в инновации и устойчивые энергетические решения. Торжественная церемония состоялась 21 октября в зале заседаний палаты депутатов Национального конгресса Бразилии.

Достижения Росатома

По словам парламентариев, "Росатом" получает премию за глобальное технологическое первенство и вклад в развитие атомной энергетики. Они также подчеркнули стремление компании к инновациям, безопасности и созданию решений, способствующих энергетическому переходу.

Награждение прошло в рамках сессии по ядерной энергии, при поддержке Бразильской ассоциации по развитию ядерной деятельности, во время форума "Ядерное наследие". Иван Дыбов, директор регионального офиса "Росатома" в Латинской Америке, выразил уверенность в больших перспективах партнёрства с Бразилией, учитывая ее амбициозные планы развития атомной отрасли. Он видит возможности для сотрудничества в различных областях: от добычи урана и строительства АЭС до совместных научно-медицинских проектов.

"Росатом" активно сотрудничает с Бразилией, обеспечивая поставки обогащённого урана для АЭС "Ангра" и радиоизотопов для медицины. В текущем году было заключено соглашение на конверсию и обогащение добываемого в Бразилии урана, который будет перерабатываться на российских предприятиях.