Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен

Российское правительство планирует ввести новую государственную пошлину за включение товаров в реестр системы "Честный знак", фактически создавая налог на маркировку.

Эта инициатива, представленная в виде поправок в Налоговый кодекс, преследует цель увеличить бюджетные поступления и направить полученные средства на развитие отечественной электронной промышленности.

Молчание чиновников и рост цен

Несмотря на потенциально негативное влияние на инфляцию, правительственные чиновники воздерживаются от комментариев. Эксперты прогнозируют, что новая пошлина неизбежно приведет к увеличению цен на товары. В СМИ эту меру уже окрестили "налогом на налог", подчёркивая её спорный характер, пишет "Царьград".

Безвыходное положение бизнеса

Предприниматели оказываются в сложной ситуации, поскольку обязательная маркировка "Честным знаком" распространяется на широкий перечень товаров, включая алкоголь, табак, молочную продукцию и лекарства, и этот список постоянно расширяется. Например, обязательная маркировка электроники может стать постоянной уже в ближайшее время.

Альтернативы и замороженные активы

Эксперты предлагали альтернативные источники дохода для бюджета, чтобы избежать повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Один из вариантов — использование процентов от замороженных западных активов, которые сейчас находятся на счетах типа С. По самым скромным оценкам, эти активы оцениваются в сумму минимум в 4 трлн рублей.