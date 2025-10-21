Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную
FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше
FIS поставила крест на мечтах: российским лыжникам закрыли путь к Олимпиаде-2026

Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен

1:39
Экономика

Российское правительство планирует ввести новую государственную пошлину за включение товаров в реестр системы "Честный знак", фактически создавая налог на маркировку.

В магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
В магазине

Эта инициатива, представленная в виде поправок в Налоговый кодекс, преследует цель увеличить бюджетные поступления и направить полученные средства на развитие отечественной электронной промышленности.

Молчание чиновников и рост цен

Несмотря на потенциально негативное влияние на инфляцию, правительственные чиновники воздерживаются от комментариев. Эксперты прогнозируют, что новая пошлина неизбежно приведет к увеличению цен на товары. В СМИ эту меру уже окрестили "налогом на налог", подчёркивая её спорный характер, пишет "Царьград".

Безвыходное положение бизнеса

Предприниматели оказываются в сложной ситуации, поскольку обязательная маркировка "Честным знаком" распространяется на широкий перечень товаров, включая алкоголь, табак, молочную продукцию и лекарства, и этот список постоянно расширяется. Например, обязательная маркировка электроники может стать постоянной уже в ближайшее время.

Альтернативы и замороженные активы

Эксперты предлагали альтернативные источники дохода для бюджета, чтобы избежать повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Один из вариантов — использование процентов от замороженных западных активов, которые сейчас находятся на счетах типа С. По самым скромным оценкам, эти активы оцениваются в сумму минимум в 4 трлн рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Гений или хулиган: как отцовский урок повлиял на судьбу Никиты Михалкова
Голубика или черника? Ошибаются даже знатоки: раскрываем древний ягодный обман
Восточный секрет на вашей кухне: щепотка этой специи превращает любое блюдо в шедевр
Легенда трещит по швам: вот почему современные Volvo уже не те, что были раньше
Детская комната и три питомца: как живёт Агата Муцениеце и Пётр Дранга в новом доме
Форель, которая пахнет солнцем и лаймом: рецепт, после которого вы забудете про сёмгу
Цветёт не один, а три раза: секрет, который превращает декабрист в рекордсмена
Сахалин, о котором не расскажут путеводители: что скрывает забытый мыс с маяком-призраком
Максим Галкин* расплатился: вот что заставило комика погасить долги перед Родиной
Неуязвимая Примадонна: почему четыре суда отказались рассматривать иски к Алле Пугачёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.