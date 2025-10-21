Toyota правит балом: какие марки подержанных авто выбирают россияне

Экономика

В сентябре 2025 года в Россию было импортировано 48,4 тысячи подержанных легковых автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kskhh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota

Этот показатель является максимальным за последние два года. Практически весь объём импорта приходится на частных лиц.

Изменение структуры импорта по странам

Япония по-прежнему лидирует по объему поставок подержанных автомобилей в Россию, однако ее доля снизилась с 48% до 39% за последние три месяца. Одновременно выросла доля Китая, увеличившись с 14% до 20%, что приблизило ее к показателям Южной Кореи (22%).

Лидеры среди марок и моделей

В рейтинге марок лидирует Toyota, занявшая 19% рынка в сентябре. В пятерку лидеров также вошли Honda (15%), BMW, Kia и Volkswagen, доля каждой из которых варьируется от 6% до 9%. Самыми популярными моделями среди импортируемых стали Toyota Corolla и Honda Freed, согласно данным аналитического агентства "Автостат".

Итоги девяти месяцев

За первые девять месяцев 2025 года в Россию было импортировано около 323 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, пишет ТАСС.