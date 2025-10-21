Финансовый подарок к Новому году: в декабре пенсионеры получат сразу две выплаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Экономика

В преддверии новогодних торжеств российские граждане пенсионного возраста увидят двойное поступление денежных средств на свои счета.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Об этом сообщила Наталья Проданова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Изменение графика выплат

Это связано с длительными выходными днями, которые охватывают период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Пенсионеры получат первую пенсию за декабрь в соответствии с обычным графиком в начале месяца, а январскую пенсию — уже в конце декабря текущего года. Данное изменение затронет большую часть пенсионеров, получающих выплаты в начале месяца.

Январская пенсия с индексацией

Проданова также отметила, что январская пенсия будет выплачена в увеличенном размере. Министерство финансов объявило о досрочной индексации пенсионных выплат на 7,6% с 1 января 2026 года. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Расчёт и рекомендации

Например, при пенсии в размере 30 000 рублей, общий доход за декабрь 2025 года составит 62 200 рублей, учитывая индексацию январской пенсии. Важно помнить, что эта выплата включает в себя январскую пенсию, и следующее поступление средств произойдет только в начале февраля. Эксперт советует разумно планировать расходы, чтобы избежать финансовых трудностей в январе.

