Бензин становится роскошью: новые рекорды цен в Тюмени

Несмотря на усилия правительства РФ по стабилизации топливного рынка, стоимость бензина и дизеля в Тюменской области продолжает увеличиваться. Отмена топливного демпфера пока не принесла желаемого результата.
За последнюю неделю цена литра Аи-92 выросла на 30 копеек, достигнув 59,93 рубля. Аи-95 в среднем продается по 66 рублей, что на 70 копеек дороже, чем неделей ранее. Дизельное топливо также подорожало с 73,03 до 73,41 рубля. На некоторых АЗС 92-й и 95-й бензин реализуют по 66-80 рублей за литр. Например, в Армизонском районе на единственной заправке топливо стоит 80 рублей.
Возмущённые автовладельцы жалуются в сети на высокие цены и отмечают, что на АЗС постоянно растут ценники на топливо, пишет nashgorod.ru.
В департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области поясняют, что цены на бензин и дизель не регулируются государством. Ведомство рекомендует обращаться в УФАС по Тюменской области в случае выявления необоснованно высоких цен. Тюменское УФАС уже проводит проверку обоснованности цен на топливо и ранее вынесло предупреждение компании "Газпромнефть — Региональные продажи" за разницу в ценах на разных АЗС.
Аналитики топливного рынка считают, что цены продолжат расти из-за высоких биржевых цен. Главный редактор издания "Нефть и капитал" Владимир Бобылев отмечает, что текущие биржевые цены определят розничные цены через месяц, и они остаются на рекордных отметках.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков подчёркивает, что кризис не миновал и Россия находится на грани дефицита топлива. Он также рассказал, что производители начали использовать присадки для повышения октанового числа, что может привести к поломкам автомобилей. Эксперт добавил, что пока биржевые цены остаются высокими, махинации с топливом на АЗС будут продолжаться.
