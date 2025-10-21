Нефтяной корабль бросил якорь: в Грузии заработал завод-гигант

Экономика

Судно Kayseri разгрузило 105,3 тысячи тонн нефти марки Siberian Light, поставленной компанией "Русснефть", на нефтеналивном терминале Kulevi Oil Terminal.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Это событие знаменует собой начало работы нового завода.

Цели и значимость НПЗ в Кулеви

НПЗ в Кулеви — первый крупный завод в Грузии, который начал функционировать лишь в этом месяце. Его производственная мощность составляет около 24 тысяч баррелей в день. Грузия надеется, что новое предприятие поможет снизить зависимость от импорта топлива из соседних стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан, а также Турцию, Румынию и Болгарию.

В прошлом году страна закупила около 1,7 миллиона литров бензина и дизельного топлива за рубежом, потратив на это около миллиарда долларов. Несмотря на снижение доли, Россия осталась крупнейшим поставщиком, с долей 54%.

Будущие перспективы НПЗ

Кулевский завод имеет возможность принимать как морские, так и железнодорожные поставки сырья. К 2028 году предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность до 4 миллионов тонн в год, пишет Reuters со ссылкой на LSEG.